С 1 января прекращает свое действие Соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Это соглашение в 1992 году подписала и Молдова. Согласно этому соглашению, гражданам каждой страны СНГ при расчете пенсии учитывали трудовой стаж, полученный на территории бывшего СССР.
Как сообщил ТАСС 30 декабря, МИД РФ уведомил о прекращении действия этого соглашения, которое Госдума денонсировала в мае.
"1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве 13 марта 1992 года в отношениях Российской Федерации с другими участниками соглашения", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
24 мая это соглашение денонсировала Госдума, а 11 июня закон о его денонсации был подписан президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории).
В 2019 году РФ подписала новые соглашения с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, в 2021 году - с Таджикистаном. Ведутся переговоры с Молдавией и Узбекистаном.
Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения было подписано в Москве 13 марта 1992 года. Его участникам являлись также Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Соглашение предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР