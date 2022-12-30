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С 1 января прекратится действие Соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

С 1 января прекратится действие Соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

С 1 января прекращает свое действие Соглашение о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения. Это соглашение в 1992 году подписала и Молдова. Согласно этому соглашению, гражданам каждой страны СНГ при расчете пенсии учитывали трудовой стаж, полученный на территории бывшего СССР.

Как сообщил ТАСС 30 декабря, МИД РФ уведомил о прекращении действия этого соглашения, которое Госдума денонсировала в мае.

"1 января 2023 года прекращается действие Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве 13 марта 1992 года в отношениях Российской Федерации с другими участниками соглашения", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

24 мая это соглашение денонсировала Госдума, а 11 июня закон о его денонсации был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Этот принцип предусматривает так называемый экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина (каждая договаривающаяся сторона в соответствии со своим пенсионным законодательством исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории).

В 2019 году РФ подписала новые соглашения с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, в 2021 году - с Таджикистаном. Ведутся переговоры с Молдавией и Узбекистаном.

Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения было подписано в Москве 13 марта 1992 года. Его участникам являлись также Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Соглашение предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР

  • Вчера, 23:09
  • DTV
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