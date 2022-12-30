Погода на эти новогодние праздники будет не по-зимнему тёплой. Как отмечают в республиканском гидрометцентре, последняя неделя года по погодным условиям соответствовала многолетней норме поздней ноябрьской осени.
Небольшой минус – до 4°С мороза – был только по ночам и утром, а днём столбик термометра достигал отметки +8°С. Новогодняя ночь, по прогнозам, тоже станет одной из самых тёплых за многолетнюю историю наблюдений, сообщает novostipmr.com
Из опасных явлений на этой неделе наблюдались туманы.
Такая умеренно тёплая погода связана с господством над Средней и Северной Атлантикой мощных циклонов и развитием антициклона над Средиземноморьем. Именно их расположение создало благоприятные условия для прихода в Приднестровье тёплой воздушной массы.
В первую неделю следующего года будет ещё теплее. Синоптики обещают около 0...+5°С ночью и +7...+12°С днём. Лишь во второй половине недели немного похолодает: до +4...+9°С.
Таким образом, как отмечает директор республиканского гидрометцентра Виталий Кольвенко, начало 2023 года может стать одним из самых тёплых за последние полвека.