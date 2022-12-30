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Начало 2023 года может стать одним из самых тёплых за последние полвека

Начало 2023 года может стать одним из самых тёплых за последние полвека

Погода на эти новогодние праздники будет не по-зимнему тёплой. Как отмечают в республиканском гидрометцентре, последняя неделя года по погодным условиям соответствовала многолетней норме поздней ноябрьской осени.

Небольшой минус – до 4°С мороза – был только по ночам и утром, а днём столбик термометра достигал отметки +8°С. Новогодняя ночь, по прогнозам, тоже станет одной из самых тёплых за многолетнюю историю наблюдений, сообщает novostipmr.com

Из опасных явлений на этой неделе наблюдались туманы.

Такая умеренно тёплая погода связана с господством над Средней и Северной Атлантикой мощных циклонов и развитием антициклона над Средиземноморьем. Именно их расположение создало благоприятные условия для прихода в Приднестровье тёплой воздушной массы.

В первую неделю следующего года будет ещё теплее. Синоптики обещают около 0...+5°С ночью и +7...+12°С днём. Лишь во второй половине недели немного похолодает: до +4...+9°С.

Таким образом, как отмечает директор республиканского гидрометцентра Виталий Кольвенко, начало 2023 года может стать одним из самых тёплых за последние полвека.

Осадков при этом будет меньше многолетней нормы.
  • Вчера, 23:32
  • DTV
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