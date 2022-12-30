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Ученые обнаружили новый орган в теле человека

Ученые обнаружили новый орган в теле человека

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили в человеческом теле ранее неизвестные органы — тубариальные слюнные железы. Исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology, сообщает Газета.ru

Онкологи, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая «подсвечивала» определенные участки тела. Однако по мере того, как команда сканировала 100 пациентов, они снова и снова обнаруживали одни и те же две области головы.

В итоге ученые выяснили, что они обнаружили набор слюнных желез, расположенных в задней части носоглотки (верхней части глотки позади носа). Команда назвала пару органов «тубариальными железами».

Авторы исследования объяснили, что у людей есть три набора больших слюнных желез, но в носоглотке их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой оболочке.

Благодаря обнаружению этих «тубариальных желез» онкологи теперь знают, что следует избегать облучения этой части тела во избежание осложнений.
  • Вчера, 23:44
  • DTV
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