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В Румынии с января начнут действовать предельные цены на энергоносители для населения и бизнеса

В Румынии с января начнут действовать предельные цены на энергоносители для населения и бизнеса

В Румынии с января на два года вводятся предельные цены на энергоносители, чтобы упростить положение населения и бизнеса.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Льготный период будет действовать с 1 января по 31 марта 2025 года автоматически, без необходимости подавать заявки (кроме некоторых категорий), в зависимости от объемов потребления конкретного потребителя.

Максимальное ограничение цены составит 0,68 лей за киловатт-час, включая НДС, для домохозяйств, потребляющих до 100 киловатт-час в месяц а также для домохозяйств, которые потребляют больше, но используют дома специфическое медицинское оборудование из-за своего состояния здоровья, или же имеют от трех детей (в том числе в возрасте до 26 лет, если они еще учатся), или являются родителями-одиночками.

Для потребителей, потребляющих от более 100 до 225 киловатт-час в месяц, ограничение цены составит 0,80 лей за киловатт-час; до 300 киловатт-час - 1, 3 лей за киловатт-час.

Отдельную сетку ввели для юридических лиц, в зависимости от объемов потребления и категории (поставщики общественно-важных услуг, малый бизнес, индустрия пищевых продуктов, научные учреждения и т.д.).

Подобные меры вводили и другие европейские страны, например Германия. Тем временем в Венгрии ограничили цены на яйца и картофель.
  • Сегодня, 09:32
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