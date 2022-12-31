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Генасамблея ООН приняла бюджет организации в размере 3,4 млрд долларов на год

Генасамблея ООН приняла бюджет организации в размере 3,4 млрд долларов на год

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет организации на будущий год. Он составит 3,4 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь председателя организации Полина Кубияк.

Бюджет был принят без общего голосования. Финансовый документ утвердил Административно-бюджетный комитет. Председатель финальной в этом году сессии Генасамблеи Чаба Кёрёшипоблагодарил за «адекватное финансирование» организации и подчеркнул, что средства нужны на борьбу с «многочисленными кризисными ситуациями», передает mk.ru.

В 2022 году бюджет организации составлял 3,1 млрд долларов. Сейчас в ООН входят 193 страны. Взносы каждый член организации платит в зависимости от свое платежеспособности. Она определяется по размеру ВВП. В 2020 году 20 процентов бюджета формировалось за счет США.
  • Сегодня, 09:47
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