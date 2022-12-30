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Молдова предлагает взять себе на хранение культурное наследие Украины

Молдова предлагает взять себе на хранение культурное наследие Украины

Республика Молдова может принять и защитить культурное наследие Украины, пока в соседней стране идет война. Об этом заявил министр культуры РМ Сергей Продан своему украинскому коллеге Александру Ткаченко в ходе видеоконференции.

Молдавский чиновник отметил, что 2023 год в его стране объявлен годом культуры Украины. Собеседники констатировали, что минувший год стал переломным для отношений между Кишиневом и Киевом, у которых теперь большие планы по укреплению отношений, пишет eadaily.com.

«Я также подтвердил намерение Республики Молдова в поддержке деятелей культуры из Украины, беженцев в РМ, которым предлагается выйти на рынок труда, а также поддержку защиты культурного наследия, которое может эвакуироваться в любое время, чтобы благополучно спастись у нас», — рассказал Продан.

Со своей стороны украинский министр предложил организовать концерты молдавских артистов на Украине и украинских артистов в Молдове. В частности, Ткаченко предложил коллективам молдавских артистов выступить на сцене Одесского оперного театра, а Кишинев может принять у себя коллектив Мариупольского театра.

Ранее власти Румынии тоже предложили Киеву вывести к себе культурно-исторические ценности. В частности, речь шла об обнаруженных в музее Херсона закладных плитах с надписями времён Штефана Великого (один из самых видных правителей Молдавского княжества) из крепости Белгород-Днестровска.

  • Сегодня, 09:53
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