В парке св. Александра Невского при Бендерской крепости будет работать мобильный планетарий. Его откроют в выставочном зале на новогодние праздники.
«Там установлено специализированное оборудование. Проектор подает изображение на специальное зеркало, зеркало отражает на купол внутри зала, и получается такой эффект 3D-визуализации», – рассказал «Новостям Приднестровья» директор Исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов.
Показывать будут специальные научно-популярные ролики про космос и устройство Вселенной, сообщает novostipmr.com.
Мобильный планетарий начнёт работать 2 января и будет открыт все новогодние праздники, кроме 6 и 7 января. Время работы – с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета – 10 рублей.
После новогодних каникул график работы планетария скорректируют исходя из востребованности у бендерчан и гостей города.