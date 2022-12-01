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В Бендерах будет работать планетарий

В Бендерах будет работать планетарий

В парке св. Александра Невского при Бендерской крепости будет работать мобильный планетарий. Его откроют в выставочном зале на новогодние праздники.

«Там установлено специализированное оборудование. Проектор подает изображение на специальное зеркало, зеркало отражает на купол внутри зала, и получается такой эффект 3D-визуализации», – рассказал «Новостям Приднестровья» директор Исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов.

Показывать будут специальные научно-популярные ролики про космос и устройство Вселенной, сообщает novostipmr.com.

Мобильный планетарий начнёт работать 2 января и будет открыт все новогодние праздники, кроме 6 и 7 января. Время работы – с 10:00 до 18:00. Стоимость входного билета – 10 рублей.

После новогодних каникул график работы планетария скорректируют исходя из востребованности у бендерчан и гостей города.
  • Сегодня, 09:56
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