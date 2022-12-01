Маршрут № 4 Отправление с ул. Лазо остановка «центральный рынок»: 22.30; 23.00; 00.00; 00.30; 01.00; 01.30; 02.00; 02.30 часов
Маршрут № 6 Отправление с ул. Лазо остановка «центральный рынок»: 22.00; 23.00; 00.00; 01.00; 02.00 часов
Маршрут № 7 Отправление с ул. Лазо остановка «магазин Прага»: 22.00; 23.00; 00.00; 01.00; 02.00; 03.00 часов Отправление с микрорайона «Северный»: 22.30; 23.30; 00.30; 01.30; 02.30 часов
Работа тролейбусов в новогоднюю ночь:
Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь
Напомним, в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) общественный транспорт (троллейбусы и маршрутки) будет курсировать до 03-00 часов утра, 1 января – до 24-00ч., на Рождество (в ночь с 6 на 7 января) – до 01-00ч., 7 января – до 23-00ч.
В Тирасполе 31 декабря и 6 января троллейбусы днём будут работать по своему обычному графику, а вечером - до 23:00.
А вот с 1 по 8 января в режиме выходного дня - на маршрут отправятся меньше машин. Так, «2» выедет из депо в 07:48, «19» - в 08:29, «4» - 10:04 и «7» в 09:25.
Все автостанции и диспетчерские пункты в республике будут работать без изменений с 6:00 до 20:00. В связи со снижением пассажиропотока 1 января в рейсовое расписание будут внесены изменения. Поэтому, прежде чем отправляться на автостанцию, приднестровцам советуют предварительно позвонить в кассу и уточнить время отправления по тому или иному направлению.
Также вы можете отметить новогоднюю ночь в центре города Бендеры. «В ноль часов, в ноль минут» - праздник с таким названием устроят в новогоднюю ночь на площади Освобождения.
Развлекательная программа стартует 31 декабря в 10 вечера. С гостей – хорошее настроение и дружная компания, а о праздничной атмосфере позаботятся артисты. Будут песни, танцы, хороводы, и конечно, главные зимние волшебники – Дед Мороз со Снегурочкой. В час ночи - праздничный салют. А дальше - дискотека.