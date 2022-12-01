Dnestr.TV

 
0

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Бендеры.

Работа автобусов в новогоднюю ночь:

Маршрут № 4
Отправление с ул. Лазо остановка «центральный рынок»:
22.30; 23.00; 00.00; 00.30; 01.00; 01.30; 02.00; 02.30 часов

Маршрут № 6
Отправление с ул. Лазо остановка «центральный рынок»:
22.00; 23.00; 00.00; 01.00; 02.00 часов

Маршрут № 7
Отправление с ул. Лазо остановка «магазин Прага»:
22.00; 23.00; 00.00; 01.00; 02.00; 03.00 часов
Отправление с микрорайона «Северный»:
22.30; 23.30; 00.30; 01.30; 02.30 часов

Работа тролейбусов в новогоднюю ночь:

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь

Напомним, в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) общественный транспорт (троллейбусы и маршрутки) будет курсировать до 03-00 часов утра, 1 января – до 24-00ч., на Рождество (в ночь с 6 на 7 января) – до 01-00ч., 7 января – до 23-00ч.


В Тирасполе 31 декабря и 6 января троллейбусы днём будут работать по своему обычному графику, а вечером - до 23:00.

А вот с 1 по 8 января в режиме выходного дня - на маршрут отправятся меньше машин. Так, «2» выедет из депо в 07:48, «19» - в 08:29, «4» - 10:04 и «7» в 09:25.


Все автостанции и диспетчерские пункты в республике будут работать без изменений с 6:00 до 20:00. В связи со снижением пассажиропотока 1 января в рейсовое расписание будут внесены изменения. Поэтому, прежде чем отправляться на автостанцию, приднестровцам советуют предварительно позвонить в кассу и уточнить время отправления по тому или иному направлению.


Также вы можете отметить новогоднюю ночь в центре города Бендеры. «В ноль часов, в ноль минут» - праздник с таким названием устроят в новогоднюю ночь на площади Освобождения.

Развлекательная программа стартует 31 декабря в 10 вечера. С гостей – хорошее настроение и дружная компания, а о праздничной атмосфере позаботятся артисты. Будут песни, танцы, хороводы, и конечно, главные зимние волшебники – Дед Мороз со Снегурочкой. В час ночи - праздничный салют. А дальше - дискотека.

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна