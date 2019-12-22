В январе приднестровцы отдыхают до 9 числа. Чем занять себя и детей в новогодние каникулы, куда сходить и что посмотреть, читайте в подборке праздничных мероприятий.
Тирасполь
3 января на своё представление приглашает Приднестровский государственный цирк. «Алладин. История продолжается…» покажут в большом зале Дворца Республики. Дети и их родители увидят: акробатов, жонглёров, воздушных гимнастов и, конечно, весёлых клоунов.
«Волшебный зонт» - новое представление от молодёжного клуба «Орфей». Увидеть его можно 4 января в 11:00.
3, 4, 5, 6 и 8 января в Приднестровском государственном театре драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой покажут кукольный спектакль «Тайны Деда Мороза». Начало в 10:30
В эти же дни можно сходить на премьеру спектакля «Обыкновенное чудо», поставленную по произведению Евгения Шварца. По сюжету 7 лет назад добрый Волшебник превратил Медведя в человека, но с одним сказочным условием. Медведь вернёт себе звериный облик только тогда, когда его полюбит и поцелует настоящая Принцесса. По сказочному стечению обстоятельств к Волшебнику в гости заезжает Король со свитой и дочерью Принцессой, чтобы произошло Обыкновенное чудо. Начало в 12:00 и 14:00.
5 января в Культурно-досуговом центре «Мир» представят спектакль «Алиса и Новый год в Стране чудес», который начнётся в 11:00.
2, 7 и 8 января всех приглашают в Екатерининский парк, где пройдут народные гулянья.
Бендеры
5 января в камерном зале Дворца культуры им. П. Ткаченко покажут игровую программу «Волшебный мир театра». Её представит Народный молодёжный театр «Авось».
8 января на площади Освобождения откроется Рождественская ярмарка. С 11:00 до 15:00 там можно будет: полакомиться местной выпечкой, выпить горячего чаю, посмотреть концерт местных артистов.
Самых маленьких приглашает Дом культуры с. Протягайловка. Там 10 января покажут спектакль «История зимнего леса», который подготовил фольклорный кукольный театр-студия «Сказка». Начало в 15:00
Отпраздновать вместе Старый Новый год бендерчан и гостей города приглашают 14 января. Большие праздничные гулянья состоятся на площади Освобождения в 15:00.
Слободзея
3 января в 12:00 в Доме культуры села Парканы покажут мультфильм «Хроники снов». В этот же день на «Новогодний хоровод» приглашает карагашский Дом культуры. Начало в 19:00.
4 января в 11:30 на Аркадном комплексе города начнётся развлекательная программа «Дед Мороз, открой мешок, я с весны учил стишок!».
«Забавы в Рождество» предлагают посетить Дома культуры сёл Владимировка и Приозёрное. Начало в 10:00.
Мастер-класс «Свет Рождества» 6 января проведут в селе Глиное. Всех желающих ждут в 10:00.
7 января в 18:00 в Доме культуры посёлка Первомайск представят молодёжную программу «Мелодия Рождества». На следующий день Дом культуры села Терновка приглашает на дискотеку. Начало в 19:00.
Григориополь
Основные мероприятия пройдут на центральной площади города. На 6 января в 12:00 запланированы рождественские поздравления. 14 января в 16:00 начнётся концертная программа, в 17:00 – дискотека.
4 и 10 января в городском Дворце культуры проведут утренник для детей. Начало в 11:00.
8 и 12 января там же состоится дискотека. Желающих потанцевать ждут в 19:00.
Дубоссары
4 января в селе Роги покажут театрализованное представление «Нарисуем волшебство» с участием: Народного фольклорного коллектива «Нистрянка», Народного фольклорного коллектива «Извораш», фольклорного коллектива «Миорица».
В районный Дом культуры 5 января приглашают на театральную игровую постановку «Сказки на лавке».
Игровую программу с ростовыми куклами «Интерактивное Рождество» организуют в Культурно-досуговом центре «Феникс» 6 января.
Караоке-вечер «Экспедиция по новогодним традициям» проведут в районном Доме культуры. Всех желающих исполнить народные песни ждут 7 января.
13 января в Культурно-досуговом центре «Эдельвейс» состоится Фестиваль зимних обычаев «Хэй, хэй, зургэлэй». На следующий день в ДК села Дзержинское всех приглашают на ретро-дискотеку 90-х.
Рыбница
3 января в картинной галерее Рыбницкого Дворца культуры пройдёт познавательно-развлекательное мероприятие для школьников «Крещенские обряды, традиции и их освещение в картинах художников». Начало в 13:00.
Новогоднюю дискотеку проведут на площадке МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 11». Всех желающих ждут 4 января в 12:00.
5 января стритбол среди боксеров проведут на территории гребной базы. Начало в 16:30.
Рождественские колядки «Рождества волшебные мгновенья» будут звучать 6 января в Рыбницком культурно-досуговом центре.
6, 13, 20 и 27 января в 15:00 на площади Победы состоится большой праздничный концерт. В мероприятии выступят лучшие коллективы города и района. А 7, 14, 21 и 28 января там же только в 17:00 проведут новогоднюю вечеринку.
Каменка
7 января на центральной площади города развернутся рождественские гулянья. Начало в 18:00.
В районном Доме культуры 11 января ждут юных горожан. Там в 11:00 покажут новогодний интерактивный спектакль.
P. S. С более подробной программой можно ознакомиться на сайтах госадминистраций городов и районов. novostipmr.com