Dnestr.TV

 
0

Что интересного будет в республике в новогодние и рождественские праздники

Что интересного будет в республике в новогодние и рождественские праздники

В январе приднестровцы отдыхают до 9 числа. Чем занять себя и детей в новогодние каникулы, куда сходить и что посмотреть, читайте в подборке праздничных мероприятий.

Тирасполь

3 января на своё представление приглашает Приднестровский государственный цирк. «Алладин. История продолжается…» покажут в большом зале Дворца Республики. Дети и их родители увидят: акробатов, жонглёров, воздушных гимнастов и, конечно, весёлых клоунов.

«Волшебный зонт» - новое представление от молодёжного клуба «Орфей». Увидеть его можно 4 января в 11:00.

3, 4, 5, 6 и 8 января в Приднестровском государственном театре драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой покажут кукольный спектакль «Тайны Деда Мороза». Начало в 10:30

В эти же дни можно сходить на премьеру спектакля «Обыкновенное чудо», поставленную по произведению Евгения Шварца. По сюжету 7 лет назад добрый Волшебник превратил Медведя в человека, но с одним сказочным условием. Медведь вернёт себе звериный облик только тогда, когда его полюбит и поцелует настоящая Принцесса. По сказочному стечению обстоятельств к Волшебнику в гости заезжает Король со свитой и дочерью Принцессой, чтобы произошло Обыкновенное чудо. Начало в 12:00 и 14:00.

5 января в Культурно-досуговом центре «Мир» представят спектакль «Алиса и Новый год в Стране чудес», который начнётся в 11:00.

2, 7 и 8 января всех приглашают в Екатерининский парк, где пройдут народные гулянья.

Бендеры

5 января в камерном зале Дворца культуры им. П. Ткаченко покажут игровую программу «Волшебный мир театра». Её представит Народный молодёжный театр «Авось».

8 января на площади Освобождения откроется Рождественская ярмарка. С 11:00 до 15:00 там можно будет: полакомиться местной выпечкой, выпить горячего чаю, посмотреть концерт местных артистов.

Самых маленьких приглашает Дом культуры с. Протягайловка. Там 10 января покажут спектакль «История зимнего леса», который подготовил фольклорный кукольный театр-студия «Сказка». Начало в 15:00

Отпраздновать вместе Старый Новый год бендерчан и гостей города приглашают 14 января. Большие праздничные гулянья состоятся на площади Освобождения в 15:00.

Слободзея

3 января в 12:00 в Доме культуры села Парканы покажут мультфильм «Хроники снов». В этот же день на «Новогодний хоровод» приглашает карагашский Дом культуры. Начало в 19:00.

4 января в 11:30 на Аркадном комплексе города начнётся развлекательная программа «Дед Мороз, открой мешок, я с весны учил стишок!».

«Забавы в Рождество» предлагают посетить Дома культуры сёл Владимировка и Приозёрное. Начало в 10:00.

Мастер-класс «Свет Рождества» 6 января проведут в селе Глиное. Всех желающих ждут в 10:00.

7 января в 18:00 в Доме культуры посёлка Первомайск представят молодёжную программу «Мелодия Рождества». На следующий день Дом культуры села Терновка приглашает на дискотеку. Начало в 19:00.

Григориополь

Основные мероприятия пройдут на центральной площади города. На 6 января в 12:00 запланированы рождественские поздравления. 14 января в 16:00 начнётся концертная программа, в 17:00 – дискотека.

4 и 10 января в городском Дворце культуры проведут утренник для детей. Начало в 11:00.

8 и 12 января там же состоится дискотека. Желающих потанцевать ждут в 19:00.

Дубоссары

4 января в селе Роги покажут театрализованное представление «Нарисуем волшебство» с участием: Народного фольклорного коллектива «Нистрянка», Народного фольклорного коллектива «Извораш», фольклорного коллектива «Миорица».

В районный Дом культуры 5 января приглашают на театральную игровую постановку «Сказки на лавке».

Игровую программу с ростовыми куклами «Интерактивное Рождество» организуют в Культурно-досуговом центре «Феникс» 6 января.

Караоке-вечер «Экспедиция по новогодним традициям» проведут в районном Доме культуры. Всех желающих исполнить народные песни ждут 7 января.

13 января в Культурно-досуговом центре «Эдельвейс» состоится Фестиваль зимних обычаев «Хэй, хэй, зургэлэй». На следующий день в ДК села Дзержинское всех приглашают на ретро-дискотеку 90-х.

Рыбница

3 января в картинной галерее Рыбницкого Дворца культуры пройдёт познавательно-развлекательное мероприятие для школьников «Крещенские обряды, традиции и их освещение в картинах художников». Начало в 13:00.

Новогоднюю дискотеку проведут на площадке МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа № 11». Всех желающих ждут 4 января в 12:00.

5 января стритбол среди боксеров проведут на территории гребной базы. Начало в 16:30.

Рождественские колядки «Рождества волшебные мгновенья» будут звучать 6 января в Рыбницком культурно-досуговом центре.

6, 13, 20 и 27 января в 15:00 на площади Победы состоится большой праздничный концерт. В мероприятии выступят лучшие коллективы города и района. А 7, 14, 21 и 28 января там же только в 17:00 проведут новогоднюю вечеринку.

Каменка

7 января на центральной площади города развернутся рождественские гулянья. Начало в 18:00.

В районном Доме культуры 11 января ждут юных горожан. Там в 11:00 покажут новогодний интерактивный спектакль.

P. S. С более подробной программой можно ознакомиться на сайтах госадминистраций городов и районов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 11:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна