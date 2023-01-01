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В Молдове налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов

В Молдове налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов

Власти Молдовы приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%.
С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса РМ, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года.

Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым, пишет ria.ru.

По мнению ассоциации банков Молдовы, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.

Что это за налог?

Предположим, вы вложили в банк 10 тыс. леев по ставке в 15% годовых. То есть на процентах вы заработаете за год 1,5 тыс. леев. Перед тем, как выплатить вам эту сумму, банк удерживает 3-процентный налог — 45 леев. При ставке 7% он удержит уже 105 леев. Это и есть сумма налога, которую нужно уплатить за проценты, накопленные по депозитам.

Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть единообразным и справедливым.

Другая причина в том, что в бюджете не хватает средств, чтобы покрыть все компенсации и другие расходы для поддержки населения в период энергетического кризиса.

Справедливо ли это?

Для властей - вполне: они рассчитывают на поступления в бюджет в 233,5 млн леев. А для остальных игроков рынка — не очень. По мнению Ассоциации банков Молдовы, эта мера сведет на нет усилия Нацбанка по сдерживанию потребления и стимулированию сбережений. Так, повышение ставки будет препятствовать сбережениям и затруднит привлечение вкладов.

Это напрямую затронет население, и это при том, что инвестиции населения — важный элемент устойчивого финансирования молдавской экономики. Оценки банков показывают, что вкладчики в Молдове — это не только граждане с высокими доходами, поэтому это положение ударит по всем. В том числе и по самой уязвимой категории — пенсионерам, чья доля занимает 25% всех вкладчиков. При этом 50% от общей суммы процентов выплачивают люди старше 60 лет.
  • Сегодня, 12:04
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