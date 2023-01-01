Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан прокомментировал сложившуюся в 2022 году ситуацию, когда заметно возросла роль госкомпании "Энергоком" на газовом рынке Молдовы.
Вопросы энергетической безопасности в целом, и снабжения Республики Молдова природным газом в частности, в течение этого года были среди наиболее обсуждаемых в обществе и трудных для властей страны в плане их решения. Вполне понятно, что акционерное общество «Молдовагаз», как ключевой (а до недавних пор – практически единственный) оператор рынка природного газа, было в центре этих обсуждений. Его нещадно критиковали «эксперты», порой далекие от понимания реальной ситуации на рынке, его первым делом ругали недовольные потребители, даже когда решения принимались другими органами.
Как прошел 2022 год для АО «Молдовагаз», и какие задачи стоят перед ним в году наступающем, logos.press.md провела интервью с председателем правления предприятия ВАДИМОМ ЧЕБАНОМ.
«ЛП»: - Вадим Петрович, уходящий год был очень трудным, ни для кого это не секрет. В чем для Вас, как руководителя АО «Молдовагаз», была самая большая сложность в работе? И что, наоборот, порадовало, вопреки всем трудностям и проблемам?
- Скажу сразу – сегодня ситуация на газовом рынке Молдовы и перспективы работы АО «Молдовагаз» более стабильные, понятные и предсказуемые, чем год назад. Как бы парадоксально это ни звучало. Но объяснение тому простое – год назад была неопределенность по многим направлениям нашей работы. Не было ясности, будем ли мы получать газ в полном объеме и по какой цене. Вместе с правительством нам тогда приходилось спонтанно решать многие вопросы, искать компромиссы и точки взаимодействия, выстраивать систему работы в новых условиях. Мы не знали, какие решения будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям и правительство, как они будут действовать. Нельзя рассматривать ситуацию в «Молдовагаз» отдельно от того, что происходит в стране и регионе. Вы прекрасно знаете, какая турбулентность сохраняется до сих пор на энергетических рынках в целом и на газовом рынке в частности. А это означает, что необходимо быть постоянно готовым к новым вызовам и неожиданным переменам.
Вот это, наверно, и было самым сложным – неопределенность и непредсказуемость по многим позициям. Когда начались военные действия на Украине, это еще более осложнило работу, в том числе в плане контактов с «Газпромом». В этом контексте именно для меня, как руководителя «Молдовагаз», среди наиболее сложных проблем в этом году был недостаток, если не сказать отсутствие, диалога между акционерами. Я осуществляю оперативное руководство предприятием, но основные решения принимают акционеры, прежде всего – «Газпром» и правительство Молдовы.
То, что в этих невероятно сложных условиях мы смогли все же выполнить свою основную задачу – обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям, - есть огромная заслуга правительства, министерства инфраструктуры и регионального развития, госкомпании «Энергоком», НАРЭ и многих других структур, вовлеченных в этот процесс. С самой положительной стороны показал себя также многочисленный коллектив «Молдовагаз». Все специалисты и линейные работники проявили высокий профессионализм, правильно и оперативно реагировали на все вызовы, которых с каждым днем становилось все больше. Именно такие испытания показывают, кто чего стоит. И все наши работники заслужили самую высокую оценку.
Вот это и радовало на протяжении всего года больше всего. А еще то, что мы спорили, дискутировали с представителями государственных органов по многим вопросам, но в конечном итоге все же находили решения и выход из любой ситуации, какой бы безвыходной она ни казалась вначале. Это и позволяет мне говорить, что сегодня ситуация лучше, чем год назад. Мы вместе с правительством и другими вовлеченными структурами сегодня можем сами управлять кризисом в этой сфере, действовать в соответствии со складывающимися реалиями и принимать наиболее выгодные для страны решения.
Я хотел бы особо подчеркнуть: без поддержки правительства мы бы самостоятельно не справились с ситуацией. Слишком много возникало проблем, решение которых было не в нашей компетенции и возможностях. Это и необходимость дополнительных закупок газа, и нехватка денежных средств для выполнения наших контрактных обязательств в период тарифных отклонений, и много других вопросов. В этом контексте могу с полной уверенностью сказать, что только совместные и скоординированные действия позволили нам справиться с кризисом такого уровня, какого до сих пор в истории Молдовы не было.
«ЛП»: - Наверно, этот кризис заставил отказаться от многих намерений по развитию «Молдовагаз»? И какова ситуация с внедрением 3-го энергопакета ЕС в газовой сфере?
- Да, к сожалению, нам пришлось отказаться, а точнее – приостановить некоторые проекты по модернизации предприятия. В складывающихся реалиях у нас не было другого выхода. Это коснулось и мер по внедрению 3-го энергопакета. Но вопрос об отказе от выполнения обязательств Молдовы в этой сфере не стоит. Более того, до июля 2023 года вместе с НАРЭ и министерством инфраструктуры и регионального развития мы должны реализовать план реорганизации предприятия в рамках 3-го энергопакета относительно управления компанией. Если сейчас у нас вертикально интегрированная система подчиненности структурных подразделений «Молдовагаз», то с июля должны перейти на горизонтальное взаимодействие юридически самостоятельных предприятий отрасли. По сути, «Молдовагаз» превратится в холдинг. И мы сейчас активно готовимся к работе в новых условиях.
Еще один значимый вопрос, решение которого мы вынуждены были приостановить – это урегулирование долгов с «Газпромом». До обнародования результатов международного аудита мы не можем что-то предпринимать в этом направлении. Естественно, это не способствует улучшению отношений с «Газпромом» и сказывается на нашей работе.
«ЛП»: - Кстати, насколько правильным, на Ваш взгляд, было решение о проведении международного аудита именно в нынешней сложной ситуации? И насколько «Молдовагаз» вовлечен в этот процесс?
- Я не могу комментировать решение акционеров о проведении аудита. Что касается вовлеченности, то мы никак не участвуем в работе аудиторов. Мы предоставили им все документы, которые они затребовали, и ждем результатов. Важно еще, чтобы акционеры, прежде всего «Газпром», согласились с выводами аудиторов и определили дальнейшие шаги. Не только в плане урегулирования долгов, но и реализации того же 3-го энергопакета. Все эти вопросы взаимоувязаны, и мы должны это учитывать в своей работе.
«ЛП»: - Может получиться так, что «Газпром» не захочет признавать результаты аудита? Насколько вообще российский концерн сегодня влияет на управление «Молдовагаз», на принимаемые решения?
- Возможную реакцию «Газпрома» на выводы аудиторов я опять же не буду комментировать и ничего предполагать. Что касается его влияния на принимаемые решения, то в операционном плане какого-то давления или вмешательства со стороны «Газпрома» в нашу деятельность не было. Все решения относительно работы на молдавском рынке мы принимаем совместно с правительством и другими государственными органами страны. Во взаимоотношениях с «Газпромом» есть вопросы по толкованию некоторых положений контракта, последовательности действий в тех или иных ситуациях. Но это рабочие моменты, и при должном диалоге между основными акционерами их можно легко устранить.
Как бы то ни было, эти нестыковки сказываются на нашей работе, и мы вынуждены это учитывать. К примеру, «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства, мы – тоже. Но разночтения между акционерами по некоторым пунктам привели к сокращению поставок газа. Для нас, как оператора рынка, это создало серьезные проблемы. На мой взгляд, «Молдовагаз» не заслужил такого отношения со стороны основного акционера компании.
«ЛП»: - В этом году заметно возросла роль госкомпании «Энергоком» на газовом рынке Молдовы. Как это сказывается на работе «Молдовагаз»?
- Сказывается очень положительно. Хорошо, что на рынке появился еще один солидный игрок, еще и под эгидой правительства. Это открыло новые возможности для решения тех серьезных задач, которые стоят перед всеми нами по обеспечению страны природным газом.
Что я имею ввиду? В той экстраординарной ситуации, которая сложилась к концу прошлого года и сохраняется до сих пор, наличие такой компании, как «Энергоком», позволяет правительству принимать оперативные меры в плане закупок газа и покрытия финансовых разрывов, чтобы мы могли вовремя оплачивать текущее потребление топлива. Надо понимать, что по многим причинам напрямую работать с нами правительство не может. Это связано и с санкционными моментами, и политизацией определенных вещей, и возможными имиджевыми потерями. Не все компании в Европе смогли бы работать напрямую с «Молдовагаз» с учетом того, что у нас основной акционер – «Газпром». Или те же деньги от ЕБРР на закупки газа правительство не могло предоставить непосредственно нам. И так далее.
В этих условиях включение «Энергоком» в решение важных для страны вопросов обеспечения газом – правильный и необходимый шаг. Тут еще важно отметить, что по части функционирования газового рынка Молдова полностью гармонизирована с европейскими требованиями, рынок полностью либерализован. Газ может поступать в страну из любого источника и от самых разных операторов. И топливо может быть из России, Азербайджана, Румынии или других стран, это может быть и сжиженный газ из Катара или США. На данный момент наши взаимоотношения с «Энергоком» вполне нормальные и рабочие. Они – поставщики газа, мы осуществляем его транспортировку и дистрибуцию. Кстати, точно так же взаимодействуем с румынским «Transgaz» и «Vestmoldtransgaz», управляющим газопроводом «Яссы-Унгень-Кишинев». По этому маршруту сегодня ежедневно подается 1,5-2,5 млн м3.
Очень важно понимать, что в сегодняшних реалиях как минимум до апреля 2023 года мы будем покупать газ у «Энергоком» для обеспечения правобережной части Молдовы, а топливо от «Газпрома» по-прежнему направлять в Приднестровье. Это необходимо для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, чтобы мы могли покупать ее по приемлемым ценам. Ситуация может измениться только в том случае, если «Газпром» увеличит поставки газа в Молдову. Такой вариант тоже нельзя исключать.
«ЛП»: - Какие основные задачи стоят перед АО «Молдовагаз» в 2023 году? Насколько вы готовы к их решению?
- Мы понимаем, что следующий год будет не менее сложным и турбулентным, чем нынешний. Многие риски и вызовы сохранятся, а то и усилятся. К этому надо быть готовыми, и мы это понимаем.
Среди наиболее сложных задач, которые нам предстоит решить – это вернуть до 1 мая 2023 года заем перед «Энергокомом» в сумме 1,05 млрд леев. Многое в этом вопросе будет зависеть от тарифов и закупочных цен на газ. Сегодня ситуация в «Молдовагаз» в финансовом плане улучшилась, вовремя скорректированные тарифы позволили нам войти в нормальный график текущих платежей и обеспечили стабильность. По итогам 2022 года во всем видам операционной деятельности у нас ожидается небольшая прибыль.
Но накопленные за предыдущий период долги – отдельный вопрос. Тарифные отклонения с января до начала ноября достиг 5 млрд леев. Только в ноябре мы начали закрывать эту «брешь». Сегодняшний тариф позволяет это делать. Но мы не знаем, как будет развиваться региональный рынок, какие новые вызовы принесет следующий год. Краткосрочные закупки на спотовом рынке сопряжены с неопределенностью и резкими скачками цен. Еще более непредсказуем в последнее время рынок электроэнергии в Европе, что мы тоже должны учитывать.
При этом мы должны понимать, что хотя в этом году мы вынуждены были сократить или приостановить многие инвестиционные программы, они необходимы для дальнейшего развития компании. Поэтому в следующем году мы в меру возможностей вернемся к их внедрению. Возможно, какие-то направления придется пересмотреть или вовсе пока от них отказаться, но есть неотложные задачи.
К примеру, пока мы не рассматриваем возможность дальнейшей реализации программы расширения сетей. В этом просто нет необходимости, так как нет спроса со стороны клиентов.
С другой стороны, задача автоматизации и цифровизации услуг не только не снята с повестки дня, а стала еще более актуальной. И мы продолжим работать в этом направлении в 2023 году. Проект новой энергетической стратегии Молдовы обязывает нас до 2025 года полностью перейти на смарт-счетчики и телеметрию при измерении потребления газа. Этим надо заняться уже сейчас, и мы это делаем.
Работаем также над оптимизацией расходов по всем направлениям операционной деятельности. Автоматизация и цифровизация многих процессов ведет к сокращению персонала, но мы делаем это аккуратно – сокращаем те позиции, которые были вакантными, при уходе людей на пенсию не нанимаем на их место новых сотрудников.
Второй вызов – внедрение положений 3-го энергопакета ЕС в полном объеме, о чем я уже говорил. Мы к этому готовы, но важно взаимопонимание в этом вопросе со стороны основных акционеров компании.
«ЛП»: - В контексте этого насколько соответствуют действительности время от времени появляющиеся слухи о возможной ликвидации «Молдовагаз»?
- Разговоры о будущем нашего предприятия ведутся, но до ликвидации, я думаю, дело не дойдет. Это сопряжено с большими рисками для Молдовы. Надо понимать, что в таком случае ликвидатор будет назначен «Газпромом», как владельцем контрольного пакета акций. Российский концерн тоже вряд ли заинтересован в таком сценарии.
Поэтому подобного рода разговоры ведут люди, или не понимающие реального положения вещей, или просто безответственные, для которых интересы страны ничего не значат. Те проблемы, которые есть между акционерами, можно решать путем диалога и поиска взаимоприемлемых решений. И я уверен, что именно этот путь будет выбран сторонами.
«ЛП»: - Что бы Вы пожелали перед Новым годом жителям нашей страны?
- Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех наших клиентов и потребителей за их понимание и поддержку. Для нас это очень важно. Я сам вырос в селе и знаю, насколько сегодня многим тяжело. Поэтому мы всегда в своих решениях исходим из интересов потребителей.
Многие не понимают, что высокие тарифы – это не очень хорошо и для нас. Люди переходят на альтернативное топливо, сокращают потребление. Особенно это чувствительно, когда речь идет о крупных промышленных потребителях. Высокие тарифы приводят к тому, что их продукция становится неконкурентоспособной, иногда речь идет об элементарном выживании предприятия. Сегодня это особенно актуально для стекольных заводов, других крупных потребителей газа.
Поэтому высокие тарифы не выгодны ни государству, ни экономике, ни тем более рядовым потребителям. Мы тоже хотели бы, чтобы тарифы были приемлемыми для наших клиентов. Но при этом вынуждены реагировать на реалии рынка, чтобы иметь возможность закупать газ и выполнять свои задачи по обеспечению голубым топливом населения.
В связи с этим хочу всем пожелать в Новом году терпения и понимания в вопросах, которые не всегда от нас зависят. В человеческом плане – здоровья и благополучия каждой семье, мира и добра в окружающем нас мире.