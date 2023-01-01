Dnestr.TV

 
0

Аномально теплая погода установилась в Европе на Новый год

Аномально теплая погода установилась в Европе на Новый год

Несколько европейских стран столкнулись с необычайно высокой для этого времени года температурой воздуха. В частности, речь идет о Франции. В регионах на севере Франции столбик термометра может в течение дня подняться до 18 градусов по Цельсию, на юге - до 20, а на юго-западе - до 23. В ночь на субботу в Париже зафиксировали 15,8 градусов по Цельсию, что стало самым высоким показателем для французской столицы, зарегистрированном зимой.

Непривычно теплого Нового года ожидают и в Германии. В некоторых регионах на западе страны температура может подняться до плюс 20 градусов.

Кроме того, по прогнозам европейских синоптиков, после наступления нового года теплая температура установится в еще большем количестве стран, в том числе в Великобритании.

  • Сегодня, 12:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна