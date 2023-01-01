Несколько европейских стран столкнулись с необычайно высокой для этого времени года температурой воздуха. В частности, речь идет о Франции. В регионах на севере Франции столбик термометра может в течение дня подняться до 18 градусов по Цельсию, на юге - до 20, а на юго-западе - до 23. В ночь на субботу в Париже зафиксировали 15,8 градусов по Цельсию, что стало самым высоким показателем для французской столицы, зарегистрированном зимой.
Непривычно теплого Нового года ожидают и в Германии. В некоторых регионах на западе страны температура может подняться до плюс 20 градусов.
Кроме того, по прогнозам европейских синоптиков, после наступления нового года теплая температура установится в еще большем количестве стран, в том числе в Великобритании.