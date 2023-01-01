В новогоднюю ночь Хорватия также простилась со своей валютой куной и стала 20-м членом еврозоны. Евро становится официальной валютой, которая должна заменить хорватскую куну. Последняя будет постепенно выходить из обращения до 31 июля этого года.
Переход на цены на товары в евро в Хорватии начался с сентября 2022 года. Уже в ноябре местный парламент одобрил первый в истории бюджет в этой валюте.
"Введение евро "укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних шоков и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата", - говорил тогда министр финансов Хорватии Марко Приморац.
Важные переходы в Хорватии произошли спустя почти 10 лет после ее вступления в Евросоюз в 2013 году.
Вступление Хорватии в Шенгенскую зону будет способствовать развитию ключевой индустрии туризма страны, на которую приходится 20% ее ВВП. Однако из-за технических проблем пограничный контроль в аэропортах закончится только 26 марта.
Хорватия по-прежнему будет применять строгий пограничный контроль на своей восточной границе с соседями, не входящими в ЕС – Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией.
Напомним, ЕС в декабре поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону, но не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды