В Совбезе ООН появилось 5 новых стран с 1 января 2023 года.
Как сообщается состав Совбеза ООН изменился за счет новых непостоянных членов. Ими стали Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта. Мозамбик и Швейцария впервые в истории вошли в состав СБ ООН.
Срок их полномочий продлится на 2023 и 2024 годы. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон сохранили членство в СБ ООН до конца 2023 года, пишет mk.ru
Соответственно, Совбез ООН покинули Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.
Совбез ООН - постоянно действующая структура, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В структуре всегда 15 государств, пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето.