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Bloomberg назвал наиболее "обедневшего" российского миллиардера в 2022 году

Bloomberg назвал наиболее "обедневшего" российского миллиардера в 2022 году

Абрамович потерял за прошедший год больше всех из примерно двух десятков российских миллиардеров.

Состояние российского олигарха Романа Абрамовича сократилось в 2022 году более чем на 50%, до $7,8 млрд. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Bloomberg.

Издание указывает, что еще год назад его состояние оценивалось в $18 млрд, он занимал 260-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

В совокупности состояние российских миллиардеров за год уменьшилось почти на $95 млрд.

Бизнесмен находится под санкциями ЕС и Великобритании. В конце мая Абрамович перестал быть владельцем лондонского клуба Челси, он перешел консорциуму, куда входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

Кроме того, четыре суперъяхты, которые связывают с миллиардером, находятся в Турции с тех пор, как из-за санкций яхты российских бизнесменов стали задерживать по всему миру.

Напомним, Канада конфисковала 26 миллионов долларов США у компании Granite Capital Holdings Ltd., которая принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу.
  • Вчера, 21:27
  • DTV
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