В воскресенье, 1 января, Швеция приняла от Чехии председательство в Совете Европейского союза. Страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании. Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе. Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января - 30 июня 2001 года и 1 июля - 31 декабря 2009 года.
В течение первой половины 2023 года Швеция будет руководить работой в Совете ЕС и представлять все 27 государств-членов на переговорах с другими институтами ЕС, передает пресс-служба Совета ЕС.
Под председательством Швеции пройдет около 2000 встреч в Брюсселе и Люксембурге, а также около 150 неофициальных встреч в разных местах Швеции.
Приоритетами Швеции во время председательства в ЕС станут четыре направления: безопасность, зеленый переход, конкурентоспособность и принципы верховенства права.
Ранее в правительстве станы заявили, что одним из главных направлений работы в первой половине 2023 года станет поддержка Украины.
Примечательно, что Стокгольм уже заявил о том, что поддержка Украины продолжит оставаться приоритетным направлением деятельности организации.
"Швеция принимает председательство в Совете Европейского союза во время самого серьезного кризиса безопасности со времен Второй мировой войны. Проблемы, стоящие перед ЕС, могут быть более серьезными, чем когда-либо прежде. Это требует решимости… Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину является угрозой для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Кроме того, официальный Стокгольм тоже объявил, что будет уделять особое внимание экономической и военной помощи Украине и поддерживать страну на пути в Евросоюз.
Среди других направлений - безопасность, устойчивое развитие, переход на «зеленую» энергетику и демократические ценности.
Стоит отметить, что в последний день 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Чешской Республики за председательство в ЕС.
"Дорогой Петр Фиала, поздравляю вас с успешным Чешским председательством в ЕС в 2022 году. Ваше лидерство позволило продлить наше единство и амбициозность в важнейших делах. От поддержки Украины до решения энергетического кризиса, и в достижении целей Зеленого курса ЕС. Ďakujeme mnohokrát", - написала она в Twitter.
Страна-председатель Совета ЕС меняется каждые шесть месяцев. После Швеции эту роль будет выполнять Испания.