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Швеция стала страной-председателем Совета ЕС

Швеция стала страной-председателем Совета ЕС
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

В воскресенье, 1 января, Швеция приняла от Чехии председательство в Совете Европейского союза. Страна будет выполнять их до 30 июня включительно, когда передаст эстафету Испании. Королевство в третий раз будет председательствовать в сообществе. Ранее она возглавляла Совет Евросоюза 1 января - 30 июня 2001 года и 1 июля - 31 декабря 2009 года.

В течение первой половины 2023 года Швеция будет руководить работой в Совете ЕС и представлять все 27 государств-членов на переговорах с другими институтами ЕС, передает пресс-служба Совета ЕС.

Под председательством Швеции пройдет около 2000 встреч в Брюсселе и Люксембурге, а также около 150 неофициальных встреч в разных местах Швеции.

Приоритетами Швеции во время председательства в ЕС станут четыре направления: безопасность, зеленый переход, конкурентоспособность и принципы верховенства права.

Ранее в правительстве станы заявили, что одним из главных направлений работы в первой половине 2023 года станет поддержка Украины.

Примечательно, что Стокгольм уже заявил о том, что поддержка Украины продолжит оставаться приоритетным направлением деятельности организации.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского союза во время самого серьезного кризиса безопасности со времен Второй мировой войны. Проблемы, стоящие перед ЕС, могут быть более серьезными, чем когда-либо прежде. Это требует решимости… Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину является угрозой для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кроме того, официальный Стокгольм тоже объявил, что будет уделять особое внимание экономической и военной помощи Украине и поддерживать страну на пути в Евросоюз.

Среди других направлений - безопасность, устойчивое развитие, переход на «зеленую» энергетику и демократические ценности.

Стоит отметить, что в последний день 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Чешской Республики за председательство в ЕС.

"Дорогой Петр Фиала, поздравляю вас с успешным Чешским председательством в ЕС в 2022 году. Ваше лидерство позволило продлить наше единство и амбициозность в важнейших делах. От поддержки Украины до решения энергетического кризиса, и в достижении целей Зеленого курса ЕС. Ďakujeme mnohokrát", - написала она в Twitter.

Страна-председатель Совета ЕС меняется каждые шесть месяцев. После Швеции эту роль будет выполнять Испания.

  • Вчера, 21:37
  • DTV
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