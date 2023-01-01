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В Молдове выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь

В Молдове выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь

Парламент Молдовы утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь.

Парламент Молдовы в конце декабря одобрил проект налогово-бюджетной политики на 2023 год, который вступил в силу с 1 января.

Документ предусматривает рост акцизов на бензин и дизельное топливо. Для бензина - с 7082 до 7719 леев (с 370 до 409 долларов) за тонну, для дизтоплива - с 2980 до 3248 леев (со 155,5 до 170 долларов) за тонну, пишет ria.ru.

Проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год предусматривает рост акциза на табачные изделия на 25%, акциз на спиртное вырастет на 15%. Импортеры алкогольной продукции заявили, что повышение акциза вызовет тяжелые последствия и сильнее всего ударит по местным производителям.
  • Сегодня, 09:22
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