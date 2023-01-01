Нарушительницу задержали. По данным СМИ, ее действия были вызваны психиатрическими проблемами.
В Нью-Йорке неизвестная женщина утром в воскресенье, 1 января, пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на New York Post.
Отмечается, что женщине не удалось попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также были вызваны сотрудники полиции. По данным издания, ее действия были вызваны психиатрическими проблемами.
Ее личность не разглашалась, и было неясно, почему она не двигалась в своем автомобиле и имела ли она какое-либо отношение к ООН. Женщину доставили в больницу для психиатрической экспертизы.
"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - рассказали в ООН.
Между тем, в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что "информация о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру не соответствует действительности". "Никто не пытался таранить ворота или что-либо еще в ООН. Тем не менее, напротив ООН за рулем автомобиля оказалась 50-летняя женщина. Поступил вызов 911 для оказания медицинской помощи этому лицу. Ее доставили в близлежащую больницу без каких-либо инцидентов", - сказала собеседница агентства.
В полицейском управлении отрицательно ответили на вопрос о том, не было ли непреднамеренного столкновения автомобиля с оградой ООН. Корреспондент РИА Новости не обнаружил на месте происшествия каких-либо следов инцидента или повреждений на воротах.