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Женщина на авто пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры ООН

Женщина на авто пыталась проникнуть на территорию штаб-квартиры ООН

Нарушительницу задержали. По данным СМИ, ее действия были вызваны психиатрическими проблемами.

В Нью-Йорке неизвестная женщина утром в воскресенье, 1 января, пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на New York Post.

Отмечается, что женщине не удалось попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также были вызваны сотрудники полиции. По данным издания, ее действия были вызваны психиатрическими проблемами.

Ее личность не разглашалась, и было неясно, почему она не двигалась в своем автомобиле и имела ли она какое-либо отношение к ООН.
Женщину доставили в больницу для психиатрической экспертизы.

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - рассказали в ООН.

Между тем, в полиции Нью-Йорка РИА Новости сообщили, что "информация о попытке протаранить ворота в штаб-квартиру не соответствует действительности". "Никто не пытался таранить ворота или что-либо еще в ООН. Тем не менее, напротив ООН за рулем автомобиля оказалась 50-летняя женщина. Поступил вызов 911 для оказания медицинской помощи этому лицу. Ее доставили в близлежащую больницу без каких-либо инцидентов", - сказала собеседница агентства.

В полицейском управлении отрицательно ответили на вопрос о том, не было ли непреднамеренного столкновения автомобиля с оградой ООН.
Корреспондент РИА Новости не обнаружил на месте происшествия каких-либо следов инцидента или повреждений на воротах.
  • Сегодня, 09:54
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