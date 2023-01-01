Бейдж, выданный в процессе технического осмотра, будет оцифрован. Изменения одобрены правительством Молдовы, чтобы упростить процесс оформления транспортных средств, прошедших техосмотр.
Согласно положениям проекта, бейдж будет выполнен в виде штрих-кода, который будет наноситься в отчете о периодическом техническом осмотре. Таким образом, эти изменения позволят сократить ежегодные эксплуатационные расходы ANTA и уполномоченных станций технического осмотра примерно на 6,5 млн леев, передает noi.md
В настоящее время стоимость получения бейджа составляет 10 леев, ежегодно заказывается и приобретается более 650 тыс. бейджей. В то же время в течение 2019-2020 годов Национальное транспортное автомобильное агентство (АNТА) утилизировало и уничтожило 77 тысяч неиспользованных бейджей на сумму 314 924,66 лея.
Также будут исключены ситуации, когда данные бейджи были утеряны в процессе эксплуатации транспортных единиц и водители были обязаны явиться в пункты технического осмотра для выдачи акта и другого бейджа.
Данные из информационной системы AUTOTEST, принадлежащей ANTA, доступны на платформе взаимодействия MConnect, а органы, ответственные за регулирование дорожного движения, имеют доступ к информации о законности технического осмотра автотранспортных средств.
В то же время проект не исключает обязанности ежегодно представлять транспортное средство на технический осмотр для возможности движения по дорогам общего пользования, а за невыполнение этой обязанности, в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях, его эксплуатация может быть запрещена путем изъятия табличек с регистрационным номером.
Проект планируется реализовать с 1 января 2023 года.