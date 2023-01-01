Dnestr.TV

 
0

В Молдове упростится процесс периодического технического осмотра автомобилей

В Молдове упростится процесс периодического технического осмотра автомобилей

Бейдж, выданный в процессе технического осмотра, будет оцифрован. Изменения одобрены правительством Молдовы, чтобы упростить процесс оформления транспортных средств, прошедших техосмотр.

Согласно положениям проекта, бейдж будет выполнен в виде штрих-кода, который будет наноситься в отчете о периодическом техническом осмотре. Таким образом, эти изменения позволят сократить ежегодные эксплуатационные расходы ANTA и уполномоченных станций технического осмотра примерно на 6,5 млн леев, передает noi.md

В настоящее время стоимость получения бейджа составляет 10 леев, ежегодно заказывается и приобретается более 650 тыс. бейджей. В то же время в течение 2019-2020 годов Национальное транспортное автомобильное агентство (АNТА) утилизировало и уничтожило 77 тысяч неиспользованных бейджей на сумму 314 924,66 лея.

Также будут исключены ситуации, когда данные бейджи были утеряны в процессе эксплуатации транспортных единиц и водители были обязаны явиться в пункты технического осмотра для выдачи акта и другого бейджа.

Данные из информационной системы AUTOTEST, принадлежащей ANTA, доступны на платформе взаимодействия MConnect, а органы, ответственные за регулирование дорожного движения, имеют доступ к информации о законности технического осмотра автотранспортных средств.

В то же время проект не исключает обязанности ежегодно представлять транспортное средство на технический осмотр для возможности движения по дорогам общего пользования, а за невыполнение этой обязанности, в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях, его эксплуатация может быть запрещена путем изъятия табличек с регистрационным номером.

Проект планируется реализовать с 1 января 2023 года.
  • Сегодня, 09:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна