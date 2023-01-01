В первый день
2023-го заявлений в милицию о совершённых преступлениях не поступало. Убийств, разбоев, грабежей, краж не зафиксировано.
За минувшие сутки по республике зарегистрировано 16 сообщений о правонарушениях и происшествиях. Большинство из них связаны с незначительными бытовыми ссорами. Правоохранители выезжали и разбирались в пьяных конфликтах. За мелкое хулиганство в ОВД доставлено трое человек, передает
пресс-центр МВД ПМР.
Около 6 часов утра 1 января во дворе одного из домов по ул. Комарова в столице в бессознательном состоянии были обнаружены двое мужчин – 28 и 48 лет. Оба – жители с. Чобручи, ранее судимы, находились в алкогольном опьянении. Младший из них состоял на спецучёте, как наркоман. Несмотря на усилия врачей, спасти им жизнь не удалось. Видимых телесных повреждений у мужчин не было. Предположительно, они скончались от передозировки или отравления. Чем? Пока не установлено. Достоверная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
На дорогах Приднестровья произошло 5 механических аварий, где люди не пострадали. В Тирасполе зарегистрировано одно ДТП, в котором травмы получил один человек.
Сотрудниками ГАИ задержаны трое водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все привлечены к админответственности.Утром 2 января
в Терновке 56-летний мужчина уронил мобильный телефон в артезианскую скважину с насосом, расположенную во дворе его дома. Решил достать гаджет самостоятельно, но не учёл, что диаметр скважины слишком узкий для взрослого человека.
Вниз мужчина прыгнул с поднятыми руками, в таком положении и «застыл» на глубине, не мог пошевелиться. Жена хозяина дома позвонила на единый номер спасения 101.
Падая вниз, мужчина запутался в кабеле насоса. Именно с его помощью сотрудники АСП г. Тирасполь решили поднимать пострадавшего с глубины 30 метров.
Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы достать мужчину на поверхность. Врачи на скорой увезли его в РКБ на обследование. К счастью, обошлось без переломов и других серьёзных травм.