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Новый год без преступлений

Новый год без преступлений

В первый день 2023-го заявлений в милицию о совершённых преступлениях не поступало. Убийств, разбоев, грабежей, краж не зафиксировано.

За минувшие сутки по республике зарегистрировано 16 сообщений о правонарушениях и происшествиях. Большинство из них связаны с незначительными бытовыми ссорами. Правоохранители выезжали и разбирались в пьяных конфликтах. За мелкое хулиганство в ОВД доставлено трое человек, передает пресс-центр МВД ПМР.

Около 6 часов утра 1 января во дворе одного из домов по ул. Комарова в столице в бессознательном состоянии были обнаружены двое мужчин – 28 и 48 лет. Оба – жители с. Чобручи, ранее судимы, находились в алкогольном опьянении. Младший из них состоял на спецучёте, как наркоман. Несмотря на усилия врачей, спасти им жизнь не удалось. Видимых телесных повреждений у мужчин не было. Предположительно, они скончались от передозировки или отравления. Чем? Пока не установлено. Достоверная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

На дорогах Приднестровья произошло 5 механических аварий, где люди не пострадали. В Тирасполе зарегистрировано одно ДТП, в котором травмы получил один человек.

Сотрудниками ГАИ задержаны трое водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все привлечены к админответственности.

Утром 2 января в Терновке 56-летний мужчина уронил мобильный телефон в артезианскую скважину с насосом, расположенную во дворе его дома. Решил достать гаджет самостоятельно, но не учёл, что диаметр скважины слишком узкий для взрослого человека.

Вниз мужчина прыгнул с поднятыми руками, в таком положении и «застыл» на глубине, не мог пошевелиться. Жена хозяина дома позвонила на единый номер спасения 101.

Падая вниз, мужчина запутался в кабеле насоса. Именно с его помощью сотрудники АСП г. Тирасполь решили поднимать пострадавшего с глубины 30 метров.

Около 20 минут потребовалось спасателям, чтобы достать мужчину на поверхность. Врачи на скорой увезли его в РКБ на обследование. К счастью, обошлось без переломов и других серьёзных травм.
  • Вчера, 20:49
  • DTV
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