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В Молдове 80% всех смертей вызваны неинфекционными заболеваниями

В Молдове 80% всех смертей вызваны неинфекционными заболеваниями

Согласно отчету Министерства здравоохранения Молдовы, более 80 процентов всех смертей, зарегистрированных в республике, вызваны неинфекционными заболеваниями. Эти заболевания также являются причиной 4 из 10 случаев первичной инвалидности.

Основными неинфекционными заболеваниями являются сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, хронические респираторные заболевания и психические расстройства, пишет bloknot-moldova.ru ссылаясь на Realitatea.

Республика Молдова входит в число стран с самой высокой общей смертностью населения в Европейском регионе. По сравнению со средним по области в два раза выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, растет число случаев онкологических заболеваний, самая высокая смертность в регионе регистрируется от болезней органов пищеварения.

Неинфекционные заболевания чаще всего вызываются нездоровым образом жизни. Наибольшее влияние на здоровье оказывают употребление табака, употребление алкоголя, нездоровое питание, низкая физическая активность и загрязненный воздух.

  • Вчера, 20:56
  • DTV
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