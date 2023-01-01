Пресс-служба Верховного Совета ПМР подготовила обзор главных законов, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.
Бюджет-2023
Вступил в силу закон о республиканском бюджете на 2023 год. Больше 60% всех государственных расходов – это социально защищенные статьи. Основные направления бюджета-2023: здравоохранение, просвещение и социальная сфера. В законе заложено повышение на 12% заработных плат в системе здравоохранения и просвещения.
Продолжится финансирование целевых бюджетных фондов. Это Фонд капвложений, Дорожный фонд, Экологический, Фонд поддержки и развития предпринимательства, Фонд поддержки сельского хозяйства и развития мелиоративного комплекса республики, Фонд исполнения наказов избирателей.
Вместе с законом о бюджете-2023 вступил в силу закон о бюджете Единого государственного фонда социального страхования.
Налоговая политика
С 1 января действует новая система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Она основывается на принципе социальной справедливости: больше доходы – больше налоги. Изменения и дополнения вносились в законы «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» и «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения». ИП платят налог в 3% с полученного дохода. После встреч с предпринимателями были приняты некоторые корректировки в применении налоговой реформы. Например, новые изменения дают предпринимателю право выбора оформлять или нет возможность оплаты банковской картой или с помощью QR-кода. Запрещено применять упрощенную систему налогообложения в строительной отрасли при выполнении работ на объектах, которые финансируются за счет бюджетов различных уровней.
С нового 2023 года для аграриев отменен фиксированный сельскохозяйственный налог. Он действовал в Приднестровье с 2004 года, заменив земельный налог, налог на содержание жилфонда и единый сельскохозяйственный налог. Поддержка государства помогла улучшить работу сельскохозяйственных предприятий. Возросла доля АПК в ВВП, наблюдался рост экспорта сельхозпродукции. В 2014 году действие закона о ФСН продлили еще на 6 лет, так как еще оставались пустующие земли. С 1 января ФСН не действует, но для аграриев сохранилась другая поддержка государства, в частности, налоговые преференции.
Граждане Приднестровья, которые приобретают жилье с использованием ипотечных кредитов, теперь не будут платить подоходный налог с суммы процентов, которые за них выплачивает организация-работодатель. При этом, организация-работодатель освобождается от уплаты единого социального налога на сумму процентов, которые оплачивают за своих сотрудников по данным кредитам. Приняты соответствующие дополнения в законы «О подоходном налоге с физических лиц» и «О Едином социальном налоге и обязательном страховом взносе».
Иностранные граждане, которые покупают в нашей республике первичное жилье, с нового года не платят специальный налог: сбор за приобретение недвижимого имущества. Внесены изменения в закон «Об основах налоговой системы в ПМР». Этот сбор уплачивают покупатели-нерезиденты в размере, не превышающем 10% от суммы договора купли-продажи недвижимого имущества при государственной регистрации права собственности на него. Принятые изменения, отменяющие уплату сбора, позволят создать благоприятные условия для привлечения инвестиций иностранных физических лиц на территорию Приднестровья и оживят рынок недвижимости в нашей республике.
Вступили в силу дополнения в закон «О подоходном налоге с физических лиц». Они позволяют снизить ставку подоходного налога для сезонных работников, нанятых на сельскохозяйственные предприятия для уборки урожая. Подоходный налог для сезонных рабочих, занятых в аграрном секторе и оформленных по срочному трудовому договору может быть снижен с 15% до 8% по заявлению самого работника.
Меры государственной поддержки
В 2023 году продолжат действовать меры господдержки предприятий, призванные минимизировать негативные последствия для социально-экономической сферы республики. В случае дистанционного обучения для школьников-льготников будут выдавать продуктовые наборы или компенсации. Эти и другие нормы, действовавшие в период карантина по коронавирусу, переработаны и перенесены в закон «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности ПМР в связи с негативными последствиями внешних факторов».
В этом году для предприятий обувной и швейной отрасли, которые перерабатывают давальческое сырьё, сохраняется пониженный коэффициент 1,05 при налогообложении доходов. Депутаты Верховного Совета проголосовали за продление налоговой льготы на уровне 2022 года.
Социальная защита
С 1 января вступили в силу изменения в закон «О социальной защите инвалидов». Они касаются оказания социальной поддержки инвалидам с детства I и II группы после достижения 18 лет. Ухаживающие за ними трудоспособные, но неработающие родители или близкие родственники будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 РУ МЗП (это 970 рублей по действующим сегодня нормам). Раньше после достижения 18 лет эта выплата прекращалась.
В 2023 году на оказание бесплатных стоматологических услуг населению государство направит свыше 7,4 миллионов рублей. Из них 250 тысяч – на льготное зубопротезирование инвалидов войны. По желанию они смогут поставить зубные протезы из металлокерамики. Раньше этот дорогостоящий материал был исключен в законе «О социальной защите ветеранов войны».
С 1 января вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Они касаются выплат тем, кто получил трудовые увечья на ныне не существующих предприятиях. По прежней редакции закона компенсация выплачивалась в размере 50% положенной суммы (от 300 до 1500 рублей). Теперь сумма будет выплачиваться в полном объеме.
Неработающие граждане, которым выплачивается минимальный размер пенсии по возрасту и ниже, освобождаются от уплаты исполнительского сбора. Он составляет 5% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника. Норму прописали в законе. Она вступила в силу с 1 января.
Господдержка молодых семей
Приняты корректировки закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». Уточняется, что получить государственную субсидию (согласно прописанным в законе категориям) может специалист, не достигший 36-летнего возраста в день обращения. Кроме этого, право на государственную субсидию получат молодые семьи, один из членов которой обеспечен жильем площадью менее 12 квадратных метров на человека. Поправками добавилась новая категория – работники муниципальных учреждений социальной службы.
Скорректировано понятие «молодая семья» в законе «О государственной молодежной политике», где теперь прописано, что такой семьей считается семья, где один из супругов не достиг 36 лет. Принятые изменения вступили в силу с 1 января.
Очередные изменения в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» расширили список категорий получателей. В 2023 году подать заявку на получение госсубсидии могут также:
сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции;
сотрудники изоляторов временного содержания и конвойных подразделений административных служб милиции;
сотрудники дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
судебные исполнители;
медсёстры, работающие в государственных (муниципальных) специальных (коррекционных) организациях образования.
Расходы на предоставление госсубсидий на покупку жилья заложены в республиканском бюджете 2023 года в рамках Фонда поддержки молодежи.
Сфера образования
Госадминистрации городов и районов должны организовать в сёлах подвоз детей к школам и детсадам, если расстояние от места проживания до учреждения больше 1 км. Изменения в закон «Об образовании» вступили в силу с 1 января. Приятные нормы на практике создадут безопасные условия для передвижения детей к месту обучения и обратно в сельской местности. До сих пор подвоз детей к школам и детсадам осуществлялся в случаях, когда расстояние от места жительства до организации образования превышало 3 км.
С нового года вступают в силу изменения, предусматривающие, что учащимся с нарушением интеллекта, которые обучались по адаптированным образовательным программам, будет выдаваться свидетельство об обучении. Раньше в законодательстве эта норма не была прописана.
Новые штрафы
С 29 декабря действуют изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штрафы для тех, кто ставит автомобили ближе 1 метра от пандуса, подъезда и лестницы. Водителям стоит быть повнимательнее при выборе места парковки, чтобы сотрудники ГАИ не выписали штраф в 10 РУ МЗП (184 рубля).
Ввоз медикаментов
Еще на год продлевается действие упрощенного механизма ввоза медикаментов. Норма, разрешающая ввозить в республику только те лекарства, которые зарегистрированы в странах Евросоюза или СНГ, применяться не будет и в 2023 году. Действие закона было приостановлено в 2020 году с началом пандемии COVID-19. В нынешних внешних условиях и на основании обращений от Ассоциации фармацевтов Приднестровья Верховный Совет решил продлить срок упрощенного механизма. При этом ввозимые препараты нужно обязательно зарегистрировать и сертифицировать в Приднестровье.
Сертификация продукции
На 2023 год продлена одна из норм Закона ПМР «О сертификации продукции и услуг», которая освобождает производителей продукции от дополнительных финансовых затрат. Если у производителя продукции уже есть сертификат или декларация соответствия из стран Европы и СНГ, то проводить обязательную сертификацию в ПМР не нужно. Исключение составляет медико-фармацевтическая продукция.
Лесной кодекс
Теперь в Приднестровье вместо одного срубленного дерева нужно высадить два. С 1 января действует институт компенсационного озеленения. Изменения внесены с Лесной кодекс ПМР. Двукратное компенсационное озеленение будет обязательным в населенных пунктах, парках, скверах, дендрариях, ботанических садах, рощах, бульварах и землях сельскохозяйственного назначения.