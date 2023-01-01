Dnestr.TV

 
0

Штормовое предупреждение. На дорогах ожидается местами слабая гололедица

Штормовое предупреждение. На дорогах ожидается местами слабая гололедица

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 4 января по республике на дорогах ожидается местами слабая гололедица.

ГУпЧС и ГАИ рекомендуют пешеходам:
– обувать только удобную и нескользящую обувь;
– пересекать дорогу только в местах, где есть обозначенный пешеходный переход, или убедившись, что водители вас пропускают;
– не торопиться, не перебегать дорогу.

Водителям рекомендуют:
– соблюдать правила дорожного движения;
– выбирать безопасную скорость;
– помнить: автомобиль должен быть на зимней резине.

В случае возникновения экстренной ситуации, звонить на единый номер спасения 101.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 13:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Арбитражный суд ПМР аннулировал лицензии "Линксервиса ...
  • Внимание: фейки!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна