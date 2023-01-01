По данным Гидрометцентра, ночью и утром 4 января по республике на дорогах ожидается местами слабая гололедица.
ГУпЧС и ГАИ рекомендуют пешеходам: – обувать только удобную и нескользящую обувь; – пересекать дорогу только в местах, где есть обозначенный пешеходный переход, или убедившись, что водители вас пропускают; – не торопиться, не перебегать дорогу.
Водителям рекомендуют: – соблюдать правила дорожного движения; – выбирать безопасную скорость; – помнить: автомобиль должен быть на зимней резине.
В случае возникновения экстренной ситуации, звонить на единый номер спасения 101.