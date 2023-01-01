С 01.01.2023 г. физические лица-резиденты и нерезиденты имеют право ввозить транспортные средства, заявленные в судебном порядке и помещенные под таможенный режим временного ввоза на таможенную территорию Республики Молдова сроком до 180 дней в течение 12 месяцев подряд без исключений.
Так, в результате вступления в силу изменений, внесенных в Таможенный кодекс Республики Молдова, было исключено положение, согласно которому транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию физическими лицами, имеющими постоянное место жительства в любом иностранном государстве и имеющими водительское удостоверение, выданное в стране, могут находиться на таможенной территории Республики Молдова в течение периода, превышающего 180 дней, до 3 лет, передает noi.md.
Это положение было исключено, чтобы связать национальную правовую базу с положениями Закона о Сообществе и положениями ст. 9 абз. 2 Приложения С к Конвенции о временном ввозе, заключенной в Стамбуле 26 июня 1990 г., согласно которой «Транспортные средства для личного пользования могут оставаться на территории временного ввоза в течение непрерывного периода или не более 6 месяцев в промежутке между 12 месяцами".
Из этого следует, что в соответствии с положениями законодательства «физические лица-резиденты и нерезиденты имеют право ввозить на таможенную территорию Республики Молдова без уплаты ввозных пошлин с оплатой виньетки для личных целей транспортные средства, относящиеся к тарифным позициям 8702, 8703, 8704 (с максимальной массой груза не более 5 т), 8711 и прицепы (тарифная позиция 8716), независимо от срока их эксплуатации, только в случае, если они будут объявлены иском и помещены под таможенный режим временного приема на срок до 180 дней в течение 12 месяцев подряд».
В заключение, при возникновении неясностей или вопросов по таможенному законодательству, таможенным режимам и таможенным направлениям просим обращаться к операторам Единого информационного центра Таможенной службы по телефону +373 22 78-88-88 для получения пояснений и ответов на заданные вопросы.