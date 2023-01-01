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Молдавскому металлургическому заводу продлили экологическую авторизацию до 31 января

Молдавскому металлургическому заводу продлили экологическую авторизацию до 31 января

Молдова до 31 января продлила срок действия экологической авторизации для Молдавского металлургического завода в Рыбнице. Такое решение сегодня приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.

Как отметил в беседе с ИА «Новости Приднестровья» генеральный директор ММЗ Сергей Корнев, завтра с утра предприятие должно получить соответствующие документы.

Напомним, что вопрос с экологическими разрешениями для ММЗ возник в феврале прошлого года. Из-за их отсутствия и бюрократических препон со стороны Кишинева завод не мог импортировать сырье и на некоторое время вынужден был приостанавливать производство.

По словам Сергея Корнева, в работе по-прежнему находится вопрос о предоставлении ММЗ долгосрочной, то есть пятилетней экологической авторизации.

«Завод четыре раза подавал запросы на ее получение, дважды к нам приезжали [молдавские] комиссии. Продолжаем плотно этим вопросом заниматься», - прокомментировал генеральный директор предприятия.

Он добавил также, что работа ММЗ в январе будет зависеть и от объёмов выделенного ему природного газа.
  • Сегодня, 19:56
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