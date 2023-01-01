Молдова до 31 января продлила срок действия экологической авторизации для Молдавского металлургического завода в Рыбнице. Такое решение сегодня приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ.
Как отметил в беседе с ИА «Новости Приднестровья» генеральный директор ММЗ Сергей Корнев, завтра с утра предприятие должно получить соответствующие документы.
Напомним, что вопрос с экологическими разрешениями для ММЗ возник в феврале прошлого года. Из-за их отсутствия и бюрократических препон со стороны Кишинева завод не мог импортировать сырье и на некоторое время вынужден был приостанавливать производство.
По словам Сергея Корнева, в работе по-прежнему находится вопрос о предоставлении ММЗ долгосрочной, то есть пятилетней экологической авторизации.
«Завод четыре раза подавал запросы на ее получение, дважды к нам приезжали [молдавские] комиссии. Продолжаем плотно этим вопросом заниматься», - прокомментировал генеральный директор предприятия.
Он добавил также, что работа ММЗ в январе будет зависеть и от объёмов выделенного ему природного газа.