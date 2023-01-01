Авария произошла днём 2 января на ул. Горького. «ЗАЗ» столкнулся с «БМВ». После удара серебристую иномарку вынесло за пределы проезжей части и она врезалась в столб.
Очевидцы вызвали ГАИ и скорую помощь.
В салоне «ЗАЗа» сзади на пассажирском сидении находились женщина 54 лет и семилетняя девочка. Ребёнка с переломом костей черепа госпитализировали в реанимацию Рыбницкой ЦРБ. У женщины сотрясение головного мозга. Она находится в травматологическом отделении, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Инспекторы ГАИ выяснили: девочка не была пристёгнута ремнём безопасности. Вероятно, это стало причиной столь серьёзных травм.
Водителям врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Предварительно, оба трезвы.
Виновник аварии – 54-летний водитель «ЗАЗа». Двигаясь по путепроводу, он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу».
Авто получили механические повреждения и помещены на штраф-площадку.
Сотрудники ОГАИ Рыбницкого ОВД продолжают разбирательство.