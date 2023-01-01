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В Рыбнице в ДТП пострадали пассажиры

В Рыбнице в ДТП пострадали пассажиры

Авария произошла днём 2 января на ул. Горького. «ЗАЗ» столкнулся с «БМВ». После удара серебристую иномарку вынесло за пределы проезжей части и она врезалась в столб.

Очевидцы вызвали ГАИ и скорую помощь.

В салоне «ЗАЗа» сзади на пассажирском сидении находились женщина 54 лет и семилетняя девочка. Ребёнка с переломом костей черепа госпитализировали в реанимацию Рыбницкой ЦРБ. У женщины сотрясение головного мозга. Она находится в травматологическом отделении, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Инспекторы ГАИ выяснили: девочка не была пристёгнута ремнём безопасности. Вероятно, это стало причиной столь серьёзных травм.

Водителям врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Предварительно, оба трезвы.

Виновник аварии – 54-летний водитель «ЗАЗа». Двигаясь по путепроводу, он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу».

Авто получили механические повреждения и помещены на штраф-площадку.

Сотрудники ОГАИ Рыбницкого ОВД продолжают разбирательство.
  • Сегодня, 20:00
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