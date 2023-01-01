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Moldovagaz освобожден от ответственности и штрафов за несоблюдение законодательства

Moldovagaz освобожден от ответственности и штрафов за несоблюдение законодательства

Срок оплаты прав на импорт со стороны Moldovagaz продлен до 31 января 2023 года. Решение было принято 3 января в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.

В этом контексте Moldovagaz было освобождено от ответственности за правонарушения и штрафов за несоблюдение правовых положений об оплате прав на импорт в отношении природного газа, транспортированного в период с апреля по октябрь 2022 года., передает deschide.md

Также решением внесены некоторые коррективы в части ввоза мазута, нефтепродуктов, опилок, отходов и древесных отходов для производства твердого биотоплива в соответствии с новой Комбинированной номенклатурой товаров, вступившей в силу с 1 января этого года.

  • Сегодня, 20:04
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