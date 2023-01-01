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В Молдове могут повысить тарифы за обращение в молдавскую юстицию
В Молдове планируют повысить тарифы за обращение в суд. Теперь минимальный сбор за каждый гражданский иск, попытку обжаловать или штраф - составит 200 леев, пишет kp.md.
Дополнительными сборами обложили и каждую выданную бумажку. 29 декабря 2022 года за данный законопроект молдавский парламент проголосовал в первом чтении (52 депутата), без внесения поправок.
Исходя из размера иска:
до 5 000 леев: 200 леев сбор + 5% от размера иска;
5001 - 50 000 леев: 250 леев сбор + 4% от размера иска;
5001 - 1 500 000 леев: 2 050 леев сбор + 3% от размера иска;
от 1 500 000 леев: 45 550 леев сбор + 2% от размера иска.
Сбор за каждое мотивированное заявление об отмене судебного заседания: от 100 до 3 200 леев;
Заявление об отводе сторон - 400 леев;
Заявление о вызове свидетелей или экспертов - 100 леев.
- Сегодня, 20:25
- DTV
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