Экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отправил извлеченный из его шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, передаёт РИА Новости
"В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", – приводит РИА Новости фрагмент послания Рогозина главе французской дипмиссии.
Экс-глава Роскосмоса добавил, что этот же снаряд убил двоих его друзей.
"Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, Вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наемниками. Это сотни людей, в том числе и дети", – написал он.
Рогозин выразил надежду, что посол понимает меру своей личной ответственности за эти убийства.
"А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", – заключил военный советник.