Компания Tesla под руководством Илона Маска подала заявку на новый товарный знак, на это обратило внимание издание Electrek. Заявка была подана на прошлой неделе, из нее следует, что компания планирует производить электродвигатели для самолетов, лодок и многого другого, сообщает kommersant.ru
Tesla (ранее Tesla Motors) — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.
Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели «не для наземных транспортных средств». Это определение в заявке распространяет бренд компании на электродвигатели до «двигателей для самолетов», «лодочных моторов» и «электродвигателей для игрушек». В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания «намерена использовать» его в будущем.
Господин Маск давно раздумывал над созданием электрического самолета, он говорил, что существует проект самолета eVTOL. Однако пока Tesla сосредоточена на наземных транспортных средствах.
Блогер об "автопилоте" Tesla: он сходит с ума на заснеженных улицах
Американский блогер опубликовал на своём канале Detroit Tesla видео, в котором он тестирует новую прошивку для системы автономного вождения Full Self-Driving в условиях заснеженных городских улиц. По словам автора видео, по сравнению с прошлым годом не изменилось практически ничего.
С самого начала идея прокатиться на "автопилоте" в канун Рождества по нерасчищенным улицам Детройта кажется не очень хорошей: через несколько секунд после начала движения система ускоряет автомобиль и ведёт машину к бордюру, что вынуждает водителя взять контроль в свои руки, пишет rg.ru
Несколько раз во время короткой 15-минутной поездки FSD вовсе отключалась, что опять же требовало оперативного вмешательства в процесс управления машиной со стороны человека. Это, как признаётся автор, "нервирует" и заставляет усомниться в успехах Tesla по обучению нейросетей вождению во время снегопада и других сильных атмосферных осадков.
Как бы то ни было, но у Илона Маска есть всего год с небольшим, чтобы исправить ситуацию с Full Self-Driving. Конечно, если он не отказывается от своих заявлений о запуске беспилотных такси без руля и педалей в 2024 году.