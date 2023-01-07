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"Кракен приближается": новый вариант коронавируса может скоро стать доминирующим в Европе

"Кракен приближается": новый вариант коронавируса может скоро стать доминирующим в Европе

Новый подтип коронавируса SARS-CoV-2 под названием «кракен» (XBB.1.5) имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас в Европе «омикрон», сообщает издание Politico. Сейчас это замещение активно происходит в Соединенных Штатах, передает rbc.ru

Европейцев предупредили об активном распространении подварианта омикрон-штамма "кракен", заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли, передаёт РИА Новости

"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами", — написал журналист.

Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что подвариант "кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом".

"Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", — добавил Мартушелли.

В среду эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове сказала, что организация здравоохранения обеспокоена тем, как быстро "кракен" вытесняет другие варианты коронавируса.

Пока XBB.1.5 выявили в 28 странах. В США он уже стал наиболее доминирующим штаммом.
  • Сегодня, 18:23
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