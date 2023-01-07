Американский режиссер дал интервью французскому телеканалу 20 Minutes, где признался, что последние части научно-фантастической франшизы «Аватар» станут лучшими во всей серии фильмов. По словам кинематографиста, первые ленты были всего лишь «введением», передаёт РБК
«Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Я могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные ленты были своего рода введением, подготовкой стола к главному блюду. Но, очевидно, все еще будет зависеть от того, как люди отнесутся к «Аватару 2», найдет ли фильм свою аудиторию», — отметил Кэмерон.
Кроме того, постановщик рассказал, что в новых частях планирует ввести новый народ, который будет отличаться от всех остальных. «Например, «пепельные люди» будут представлять силу огня. И я хочу показать клан На'ви с другой стороны, потому что на данный момент я показывал их только с хорошей стороны. В первых фильмах можно увидеть очень отрицательных персонажей-людей и таких очень позитивных На'ви. В «Аватаре 3» мы будем делать все наоборот», — сказал Кэмерон.
Недавно вышедшая вторая часть франшизы нашла отклик у аудитории и собрала в мировом прокате более $1 млрд всего за 12 дней со дня премьеры. Фильм также стал третьим в рейтинге самых кассовых лент 2022 года и четвертым в списке самых успешных в период пандемии COVID-19. В прошедшем году собрать более $1 млрд смогли также «Топ Ган: Мэверик» и «Мир Юрского периода: Господство».