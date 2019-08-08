В обращении находится около 530 действительных дипломатических паспортов Молдовы. Этот документ может использоваться как на территории Республики Молдова, так и в других государствах. Паспорт дает обладателям ряд привилегий и выдается на основе специальных процедур, передает IPN со ссылкой на Радио Europa Liberă.
В молдавском Законе об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы перечисляется более 30 категорий лиц, имеющих право на получение дипломатического паспорта. Среди них глава государства, председатель парламента, премьер-министр, депутаты и члены правительства. Право иметь дипломатический паспорт есть и у генерального прокурора, председателя Конституционного суда, председателей Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты, у народных адвокатов, у президента Национального банка, директора Таможенной службы и Службы информации и безопасности.
Дипломатические паспорта имеют все послы и сотрудники дипломатических миссий Республики Молдова за рубежом, а также их жены или мужья, их несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, которые учатся за границей и не состоят в браке. В то же время сохраняют право иметь дипломатические паспорта бывшие президенты страны, премьер-министры, председатели парламента и их мужья/жены.
Обладатели дипломатических паспортов пользуются либерализованным режимом поездок в государства, с которыми были подписаны двусторонние соглашения или которые одобрили этот режим в одностороннем порядке, платят более низкие сборы за визы или освобождаются от них. Они также пользуются упрощенными процедурами контроля в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах, „но это действительно только в том случае, если в государстве назначения или транзита предусмотрены особые условия”.
„Дипломатический паспорт дает его обладателю привилегии, предусмотренные международным правом. Однако его обладатель не может автоматически пользоваться дипломатической неприкосновенностью. Обычно дипломатическая неприкосновенность наступает после аккредитации дипломата или после официального приглашения в конкретную страну”, объяснили в МИДЕИ.