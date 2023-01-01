В 2022 году в Молдове было собрано только 40% запланированной пшеницы. Средний урожай пшеницы, полученный сельхозпроизводителями в нашей стране, составил 4,5 тонны с гектара. Рекордный урожай этой сельскохозяйственной культуры зафиксирован в Бельцах. Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» собрал более девяти тонн с гектара. Результат был получен в рамках исследования, проведенного на опытных участках совместно с Техническим университетом Мюнхена, Германия.
2022 год для отечественного сельского хозяйства был чрезвычайно сложным. Фермеры столкнулись с множеством накладывающихся друг на друга кризисов. Даже прошлогодняя засуха была нетипичной. Так, север страны пострадал в размере 15%, что ранее не фиксировалось. Однако были и исключения, пишет radiomoldova.md. Директор НИИ полевых культур «Селекция» Борис Бойнчан получил урожай более 9 тонн пшеницы с гектара. "Достижение высокого урожая - очень привлекательная идея, но её можно достичь только при соблюдении достаточно жёстких требований к выбору сорта и технологии возделывания. Сорт «Меляг», являющийся современным сортом озимой пшеницы, показывает результаты не только в 2022, но и в 2020 году. Сорт обладает очень важным свойством, а именно засухоустойчивостью. Если соблюдать целый ряд технологических, агротехнических приемов, то такого уровня могут достичь все производители», — пояснил Борис Бойнчан.
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ Владимир Боля заявил в программе "Радио Молдова", что в этом году учреждение сосредоточится на интенсивном сельском хозяйстве. Чиновник также заявил, что мы должны думать о качестве продукта, который мы выращиваем, а не только о его количестве.
"Производство семенного материала - одна из основных отраслей. Мы должны остановить спешку, чтобы производить много. Может быть, мы производим чуть меньше, но лучше и дороже. Мы должны уйти от экстенсивного земледелия, где мы постоянно засеваем очень большие площади, чтобы увеличить количество производимой пшеницы. Обрабатывать почву новыми технологиями, новыми сортами, то есть интенсивным методом земледелия. Эти технологии чрезвычайно эффективны, они очень мало популяризированы в Республике Молдова, и Министерство сельского хозяйства в 2023 году будет заниматься непосредственно популяризацией сельского хозяйства с добавленной стоимостью в Республике Молдова», - заявил министр сельского хозяйства.
Владимир Боля также уточнил, что в 2023 году будут объединены дополнительные усилия для создания новых объектов в процессе субсидирования, в соответствии с потребностями аграриев. Также будут активизированы действия по ограничению деятельности крестьянских хозяйств, изменению их системы налогообложения, развитию кооперации между фермерами, развитию электронных регистров и снижению бюрократизма в хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.