В Молдове все бандероли, стоимость которых превышает 150 евро, будут облагаться налогом. Ограничения так же будут на товары в личном багаже.
Лимит освобождения от уплаты таможенной пошлины для посылок, отправляемых из-за рубежа получателю в Молдове, будет снижен с 200 до 150 евро. Изменения были приняты в августе 2021 года и содержатся в Таможенном кодексе. Они вступят в силу с 1 июля 2023 года, передаёт noi.md
Согласно документу, предел освобождения от налогообложения стоимости посылок, отправляемых физическим лицом из иностранного государства другому физическому лицу из Молдовы, также будет снижен до 150 евро.
Отметим, что до настоящего времени лимит составлял 300 евро для почтовых отправлений, перевозимых наземным транспортом, или 430 евро для посылок, перевозимых самолетом или морем.
Вне зависимости от стоимости алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия и туалетная вода не будут освобождены от ввозных пошлин.