Делегацию Республики Молдова в ОКК возглавит новый руководитель. Им станет Александру Фленкя, которому будет поручено координировать миротворческие аспекты в процессе урегулирования приднестровского конфликта, передаёт point.md
Александру Фленкя — бывший заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции с большим опытом работы в сфере политического и мирного регулирования. Также глава делегации Республики Молдова в ОКК ранее занимал различные должности в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает noi.md
Делегация Республики Молдова в ОКК представляет интересы государства и оказывает многостороннее содействие процессу мирного и политического урегулирования конфликта в Приднестровье.
Следует отметить, что Александру Фленкя также будет занимать должность советника премьер-министра Республики Молдова в области политики реинтеграции страны.
"Уроженец Кишинева Александр Фленкя в политике с 2003 года, когда он занял должность главного консультанта в аппарате министра по так называемой реинтеграции Молдовы. В этом ведомстве он дослужился до главы информационно-аналитического управления. В течение почти пяти лет работал в посольстве США в Кишиневе в качестве помощника по политическим и экономическим вопросам. Затем перешел на работу политическим консультантом миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вернулся на государственную службу, возглавлял бюро по так называемой реинтеграции в правительстве Майи Санду и занимал должность вице-премьера в правительстве Иона Кику. В ноябре 2019 года Фленкя стал политпредставителем РМ на переговорах с Приднестровьем. Он, как и его предшественник Василий Шова, стал могильщиком переговорного процесса. Фленкя известен как инициатор транспортной и банковской блокад Приднестровья. Он также неоднократно требовал вывода российских миротворцев"- пишет novostipmr.com