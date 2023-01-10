Европейский союз и НАТО провели в натовской штаб-квартире в Брюсселе торжественную церемонию подписания нового варианта декларации о сотрудничестве двух структур.
Документ подписали генсек НАТО Йенс Столтенберг и главы Еврокомиссии и Евросовета, соответственно Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, сообщает mk.ru
Как сообщало AFP, ЕС и НАТО выражают намерение активизировать сотрудничество в области обороны, и даже более - стороны обязуются вывести партнерство "на более высокий уровень" и мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".
О некоторых из этих целей уже стало известно. Например, накануне брюссельской церемонии Столтенберг в интервью газете Svenska Dagbladet напомнил о решении, согласно которому страны, входящие в Североатлантический альянс, должны выделять больше средств на оборону, в то время как ранее согласованная в 2014 году планка военных расходов в 2% ВВП должна стать "не целью, а минимумом". Учитывая, что даже эта планка не достигнута в полной мере и половиной стран-членов Альянса (они же члены ЕС), работа предстоит вполне напряженная.
Цель третьей декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО (две предыдущие были подписаны в 2016 и 2018 годах) - расширить и усилить их взаимодействие и вывести партнерство на новый уровень, пояснили лидеры этих организаций. Наиболее важные области сотрудничества - это защита критической инфраструктуры, повышение устойчивости к вмешательствам извне и манипуляции информацией, борьба с киберугрозами и терроризмом, освоение космоса и новых технологий, а также смягчение последствий климатического кризиса для мировой безопасности.
Этот документ стал третьим соглашением между НАТО и Брюсселем. Он обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за военного конфликта России и Украины и напряженности между Турцией и Кипром.