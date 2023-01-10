Взрывы, которые 10 января слышали в Приднестровье, на самом деле произошли в Молдове. Сегодня в течение всего дня в соцсетях появлялись сообщения о взрывах якобы в Григориопольском районе.
Однако, как сообщает novostipmr.com в приднестровской делегации Объединённой контрольной комиссии объяснили, что на самом деле взрывы были на территории Молдовы.
В карьере у села Пугочены (Молдова) нашли две реактивные фугасные авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Каждая весила 320 кг. Их утилизировали на месте по согласованию с ОКК, так как это Зона безопасности. На месте присутствовали военные наблюдатели.