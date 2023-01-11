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Турция предложила открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной

Турция предложила открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной
фото: Риа Новости

Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, сообщает gazeta.ru

«После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — сказал он.

По его словам, так называемый «коридор воссоединения» будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.

Малкоч надеется, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре позволит найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.

«Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказал о своей встрече с омбудсменом из России Татьяной Москальковой в Турции. По его словам, встреча прошла в ночь на 11 января
  • Сегодня, 09:48
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