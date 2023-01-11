Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, сообщает gazeta.ru
«После «зернового коридора» у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — сказал он.
По его словам, так называемый «коридор воссоединения» будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.
Малкоч надеется, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре позволит найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.
«Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня», — сказал он.
Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказал о своей встрече с омбудсменом из России Татьяной Москальковой в Турции. По его словам, встреча прошла в ночь на 11 января