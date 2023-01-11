Все владельцы транспортных средств, не зарегистрированных в Республике Молдова, которые въезжают на территорию страны или следуют транзитом с Украины, будут платить налог за пользование дорогами (виньетка). Положение вступило в силу с 10 января.
Исключение сделано для автомобилей дипломатических представительств, а также транспортных средств, водители которых при пересечении границы заявляют, что въезжают для продажи этого транспортного средства, передаёт eadaily.com За первый въезд автомобиля и прицепа на территорию РМ сроком на 180 дней оплачивается виньетка за 85 евро.
За вариант «более 180 дней» придется оплатить обязательный сбор в размере 180 евро.
Минимальный срок пребывания составляет две недели, за которые придется заплатить около 4 евро.
Ранее решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдовы владельцы автомобилей с украинской регистрацией были освобождены от дорожного сбора в республике. Срок действия распоряжения истек еще в августе, оно продлено не было. В этот период молдавская дорожная полиция уже начала штрафовать украинских водителей, игнорирующих обязательный дорожный сбор.
Молдова приняла на своей территории более 650 тысяч беженцев, из которых свыше 80 тысяч до сих пор остаются в республике, а 10,3 тысячи запросили убежища, при этом власти РМ решили ограничить срок пребывания мигрантов из Украины на своей территории.
В конце июня Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы постановила, что граждане Украины, въехавшие в РМ в период действия чрезвычайного положения (введено 24 февраля после начала СВО), теперь будут иметь право находиться здесь до 90 дней после его окончания. Также перед Новым годом украинцев предупредили о том, что возвращающиеся из Евросоюза через Молдавию теперь обязаны предоставить действующие заграничные паспорта.