С сегодняшнего дня в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым камеры видеофиксации в автоматическом режиме могут выписывать штрафы автомобилистам за выброшенный из машины мусор. Об этом сообщает «РИА Новости».
В июле 2022 года вступили в силу изменения в КоАП, ужесточающие наказание за незаконный выброс мусора из машин. Так, для граждан, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. руб. Должностным лицам грозит штраф 20–30 тыс. руб., а юрлицам — 30–50 тыс. руб. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью фото и видеокамер, передаёт gazeta.ru
При повторном нарушении в течение года штрафы составят: 20–30 тыс. руб. для физлиц, 40–60 тыс. руб. для должностных лиц, но уже с возможной конфискацией автомобиля, являющегося «орудием» совершения правонарушения. Для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. и тоже с конфискацией автомобиля.
Ранее в МВД заявили, что рассмотрение дел за выброшенный из машин мусор не в их компетенции.