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Молдова заключила три соглашения о признании водительских прав

Молдова заключила три соглашения о признании водительских прав

Республика Молдова заключила три соглашения о признании и конвертации водительских прав: с Италией, Турцией и Литвой.
Государство также подписало декларацию о намерениях с Федеральным министерством цифровой инфраструктуры и транспорта Германии относительно процедуры преобразования водительских прав, передает point.md ссылаясь на ipn.md

В то же время водительские права, выданные властями Республики Молдова, признаются на основании положений Венской конвенции о дорожном движении 1968 года в ряде государств. Это Португалия, Эстония, Бельгия, Болгария, Северная Македония, Албания, Чехия, Азербайджан, Грузия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Сербия, Туркменистан, Армения, Казахстан, Польша, Словения и Катар.

„В соответствии с положениями Программы деятельности, правительство направляет свои усилия на поддержку граждан Республики Молдова, обосновавшихся за пределами страны, и налаживание добрососедских отношений между Республикой Молдова и европейскими государствами с целью их поддержки, в том числе через Министерство внутренних дел, которое прилагает соответствующие усилия для продвижения двусторонних дискуссий по вопросу преобразования водительских прав”,- уточнил генеральный секретарь МВД Сергей Дьякону.

Соглашения о конвертации водительских прав представляют собой двусторонние документы, заключенные в письменной форме. Они прямо устанавливают условия, при которых стороны признают водительские права, выданные властями того или иного государства-участника, и порядок их конвертации без сдачи дополнительных экзаменов.

В настоящее время Министерство внутренних дел находится в процессе переговоров по проектам соглашений о признании водительских прав с Испанией, Францией, Грецией, Латвией и Беларусью.

„Министерство внутренних дел подтверждает готовность поддерживать граждан диаспоры, в том числе прилагая соответствующие усилия по установлению и продвижению двусторонних отношений с европейским пространством в сегменте признания водительских прав”, - отметил Сергей Дьякону.

  • Сегодня, 10:54
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