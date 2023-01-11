Поставка в Молдову бронетранспортеров из Германии не ведет к стабильности и безопасности на берегах Днестра. Это заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев 10 января, сообщает newsmaker.md
«Не исключаю того, что данная техника появится вблизи Зоны Безопасности или непосредственно там. Вместо того, чтобы применять политико-дипломатические усилия и как-то решать проблему цивилизованным, конструктивным путем, мы видим абсолютно другие подходы, которые не ведут к стабильности и безопасности на берегах Днестра. Милитаризация и вооружение Молдовы не является хорошим и конструктивным решением. Ни к чему хорошему такого рода действия не приводят. Об этом говорит мировой опыт», — сказал Игнатьев.
В Бюро реинтеграции Молдовы пока не прокомментировали это заявление.
Напомним, 9 января министерство обороны заявило, что Германия передаст Молдове партию бронетранспортеров «Пиранья». Согласно сообщению ведомства, технику будут использовать для подготовки военнослужащих, которых направят в международные миротворческие миссии.
10 января в Молдову прибыли немецкие бронетранспортеры Piranha, сообщает point.md и публикует видеоподтверждение .
Национальная армия Молдовы получила партию бронетранспортеров от правительства Федеративной Республики Германия в рамках соглашения, подписанного между Минобороны и немецкой стороной в октябре 2021 года.
Точное количество единиц, а также являются ли эти бронемашины новыми или они из тех, что уже служили в вооруженных силах других стран, не уточняется