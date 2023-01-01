Руководство Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР закупило 100 комплектов пожарной боевой одежды в Беларуси. Новые комплекты будут распределены между сотрудниками территориальных подразделений пожарной охраны, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Кроме того, на неделе пожарно-спасательный гарнизон города Бендеры принял в дар от государственной администрации города новое оборудование и специальную одежду.
Спасатели пополнили свой арсенал переносными станциями, рациями, спусковым устройством, лебёдкой, а также новыми защитными и москитными костюмами, разгрузочными жилетами, шлемами-касками, масками с фильтром. Огнеборцы – спасательным оборудованием для выполнения работ на высоте, диэлектрическим комплектом и фонарями.
Пожарные и спасатели отметили: это оборудование и обмундирование ежедневно крайне необходимо в работе.