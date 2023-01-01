Dnestr.TV

 
0

Для приднестровских спасателей закупили новую спецодежду и оборудование

Для приднестровских спасателей закупили новую спецодежду и оборудование

Руководство Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР закупило 100 комплектов пожарной боевой одежды в Беларуси. Новые комплекты будут распределены между сотрудниками территориальных подразделений пожарной охраны, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Кроме того, на неделе пожарно-спасательный гарнизон города Бендеры принял в дар от государственной администрации города новое оборудование и специальную одежду.

Спасатели пополнили свой арсенал переносными станциями, рациями, спусковым устройством, лебёдкой, а также новыми защитными и москитными костюмами, разгрузочными жилетами, шлемами-касками, масками с фильтром. Огнеборцы – спасательным оборудованием для выполнения работ на высоте, диэлектрическим комплектом и фонарями.

Пожарные и спасатели отметили: это оборудование и обмундирование ежедневно крайне необходимо в работе.
  • Вчера, 19:34
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна