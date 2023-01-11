Dnestr.TV

 
0

Водоснабжение в Кишиневе дорожает: НАРЭ утвердило повышение тарифов на 40%

Водоснабжение в Кишиневе дорожает: НАРЭ утвердило повышение тарифов на 40%

Тарифы на водоснабжение и канализацию в молдавской столице растут, на своем заседании в среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение, передаёт sputniknews.ru

Так, бытовые потребители будут платить за кубометр воды не 8,65 лея, как краньше, а 11,12 лея. Для небытовых потребителей тариф останется на уровне 13,29 лея за кубометр.

Тариф на услуги канализации повышен с 2,04 лея до 4,18 леев. Для небытовых потребителей он останется прежним: 11,17 лея за куб.

Решение НАРЭ вступит в силу после публикации в "Официальном мониторе".

В Приднестровье тарифы на воду в пределах установленного лимита по сравнению с 2022 годом не изменились.
  • Вчера, 19:53
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна