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Водоснабжение в Кишиневе дорожает: НАРЭ утвердило повышение тарифов на 40%
Тарифы на водоснабжение и канализацию в молдавской столице растут, на своем заседании в среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение, передаёт sputniknews.ru
Так, бытовые потребители будут платить за кубометр воды не 8,65 лея, как краньше, а 11,12 лея. Для небытовых потребителей тариф останется на уровне 13,29 лея за кубометр.
Тариф на услуги канализации повышен с 2,04 лея до 4,18 леев. Для небытовых потребителей он останется прежним: 11,17 лея за куб.
Решение НАРЭ вступит в силу после публикации в "Официальном мониторе".
В Приднестровье тарифы на воду в пределах установленного лимита по сравнению с 2022 годом не изменились.
- Вчера, 19:53
- DTV
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