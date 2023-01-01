За весь прошлый год в Приднестровье родились 2825 малышей. Больше всего – в Тирасполе. В прошлом году столичный ЗАГС зарегистрировал 1050 новорождённых, это общая статистика для Тирасполя и Днестровска. Из них 487 девочек, а 563 мальчика, сообщает novostipmr.com
Среди имён у девочек безусловный лидер – это София, следом идут Ксении, Екатерины, Виктории и Анастасии. Среди редких и экзотичных – Агата, Малина, Аполлинария, Сарра, Каталея, Аврора, Оливия, Лия и Бриана.
Родители мальчиков чаще всего называли своих малышей Александрами, Тимурами, Артёмами, Дмитриями и Михаилами. Но были также Аристарх, Марсель, Клим, Эмильян, Эмир, Леви, Леон, Марат и Герман. Бендеры
В Бендерах в прошлом году на свет появились около 500 малышей, среди которых 5 двоен и 1 тройня. Богатырей на 20 больше, чем маленьких принцесс.
Для каждой пятой семьи это были первенцы, а вот более 60 супружеских пар стали многодетными (с тремя и более детьми).
Больше всего родителям нравилось называть своих детей Алисами, Дамирами, Анастасиями, Давидами и Марками. В числе редких имён – Елисей, Всеволод, Цветана, Амир и Каталия.
Слободзейский район
В Слободзейском районе в 2022-м родились 382 малыша. Мальчиков больше, чем девочек – 208 против 174.
Самыми популярными именами у мальчиков были Матвей, Илья и Давид, у девочек – София, Алиса и Ева.
Григориопольский район
Григориопольский ЗАГС зарегистрировал 114 мальчиков и 117 девочек. Всего в районе за прошлый год 231 новорождённый.
Многим родителям нравились традиционные имена вроде Александра и Сергея, но были и необычные: Дамиан, Елизар, Тамир, Амир, Гордей, Кир, Амелия, Варвара, Мия, Лия, Злата, Сабина, Илона, Алисия, Златослава, Ясмина, Александрина и Дойна. Впрочем, как отметили в местном ЗАГСе, такие, казалось бы, экзотичные имена, как Амелия и Мия, стали уже довольно привычными.
Дубоссарский район
В дубоссарских семьях за год стало больше на 193 ребёнка. А гендерный баланс был соблюдён практически с ювелирной точностью: 97 мальчиков на 96 девочек.
Дочерей чаще всего называли Алисами, Евами, Софиями, Варварами, сыновей – Егорами, Матвеями, Александрами, Марками и Евгениями.
Среди более неординарных – Лиа, Мия, Мира, Теона, Самира, Афина и Тамия, у мальчишек – Лев, Лука, Эдгар и Кристиан.
Рыбницкий район
У рыбничан в прошлом году родилось 358 детей. Мальчиков чуть больше, чем девочек – 185 к 173. Больше всего родителям нравились имена Кирилл, Даниил, Артём, Александр, Максим, Валерия, София, Ева, Дарья, Александра и Евгения.
Самыми оригинальными стали Дамир, Дамиан, Савелий, Нурлан, Злата, Артемида, Амелия, Мишель, Вивьен и Йованка. Каменский район
В каменских семьях было пополнение на 64 мальчиков и 47 девочек (всего 111 детей). Самыми распространённым оказались имена Ксения, Анастасия, София, Даниил, Александр и Кирилл. Из редких – Идалия, Паулина, Димид, Лев и Мирон.