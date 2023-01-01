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В Молдове оштрафовали мужчину за вандализм у посольства России

В Молдове оштрафовали мужчину за вандализм у посольства России
Коллаж: Point.md

Гражданина России Александра Кудашева, написавшего на воротах посольства РФ в Кишиневе "Путин-убийца" и бросавшего возле здания петарды, оштрафовали на 25 000 леев. Такое решение вынес суд сектора Буюканы, сообщает Point.md

У мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение. Если россиянин не оплатит штраф в указанный срок, власти Молдовы могут его депортировать, передает rupor.md

Мужчина заявил, что не имеет такой суммы денег и объявил сбор средств в соцсетях.

Напомним, в ночь на 8 октября посольство Российской Федерации в Кишиневе подверглось акту вандализма. Впоследствии российское посольство в Молдове направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией у здания дипломатической миссии.

«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии”, – заявили тогда дипломаты РФ.

  • Вчера, 21:51
  • DTV
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