Гражданина России Александра Кудашева, написавшего на воротах посольства РФ в Кишиневе "Путин-убийца" и бросавшего возле здания петарды, оштрафовали на 25 000 леев. Такое решение вынес суд сектора Буюканы, сообщает Point.md
У мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение. Если россиянин не оплатит штраф в указанный срок, власти Молдовы могут его депортировать, передает rupor.md
Мужчина заявил, что не имеет такой суммы денег и объявил сбор средств в соцсетях.
Напомним, в ночь на 8 октября посольство Российской Федерации в Кишиневе подверглось акту вандализма. Впоследствии российское посольство в Молдове направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией у здания дипломатической миссии.
«При попустительстве властей совершено нападение на российское дипломатическое представительство: выстрелами петард нанесены повреждения его зданию, предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс, нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии”, – заявили тогда дипломаты РФ.