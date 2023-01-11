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Минздрав Приднестровья обращает внимание!

Минздрав Приднестровья обращает внимание!

За минувшую неделю в Приднестровье выявлено более 4,2 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 29% больше, чем в последнюю неделю 2022 года. Госпитализация понадобилась в 182 случаях. Эпидемическая обстановка оценивается как стабильно неблагоприятная.

В этой связи Министерство здравоохранения ПМР разработало памятку по профилактике и лечению вирусных инфекций. В ней говорится о том, что наибольшую опасность такие инфекции представляют для беременных женщин, маленьких детей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

При птичьем гриппе А(H1N1) многие симптомы – высокая температура, кашель, насморк, головная боль, слабость, потеря аппетита – очень напоминают обычный сезонный грипп.

Вместе с тем такие симптомы, как затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боль или чувство тяжести в груди или брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, должны насторожить пациента, при их появлении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В памятке отмечается, что заболевший человек может заразить окружающих в течение недели, а дети – ещё дольше. В целях профилактики следует избегать тесных контактов с больными людьми, чаще мыть руки с мылом, при кашле и чихании прикрывать рот одноразовым носовым платком или салфеткой и выбрасывать их сразу после использования, не прикасаться руками к глазам, носу и рту.

Минздрав подчеркивает, что залогом успешного выздоровления является своевременное обращение за медицинской помощью.

Минздрав Приднестровья обращает внимание!

Минздрав Приднестровья обращает внимание!

  • Вчера, 22:09
  • DTV
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