За минувшую неделю в Приднестровье выявлено более 4,2 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 29% больше, чем в последнюю неделю 2022 года. Госпитализация понадобилась в 182 случаях. Эпидемическая обстановка оценивается как стабильно неблагоприятная.
В этой связи Министерство здравоохранения ПМР разработало памятку по профилактике и лечению вирусных инфекций. В ней говорится о том, что наибольшую опасность такие инфекции представляют для беременных женщин, маленьких детей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.
При птичьем гриппе А(H1N1) многие симптомы – высокая температура, кашель, насморк, головная боль, слабость, потеря аппетита – очень напоминают обычный сезонный грипп.
Вместе с тем такие симптомы, как затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха, боль или чувство тяжести в груди или брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильная или устойчивая рвота, должны насторожить пациента, при их появлении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
В памятке отмечается, что заболевший человек может заразить окружающих в течение недели, а дети – ещё дольше. В целях профилактики следует избегать тесных контактов с больными людьми, чаще мыть руки с мылом, при кашле и чихании прикрывать рот одноразовым носовым платком или салфеткой и выбрасывать их сразу после использования, не прикасаться руками к глазам, носу и рту.
Минздрав подчеркивает, что залогом успешного выздоровления является своевременное обращение за медицинской помощью.