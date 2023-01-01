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В Центре информационных технологий опровергли сообщения об обновлении «ЭлЖура»

В Центре информационных технологий опровергли сообщения об обновлении «ЭлЖура»

Специалисты ГУП «Центр информационных технологий» опровергли появившиеся в соцсетях сообщения об обновлении системы «Электронный журнал».

«Никакие глобальные обновления в системе "Электронный журнал" не проводились! Новость про добавление новой функции "Заявление от родителей", разлетевшаяся по пабликам, недостоверна», - отметили в Центре информационных технологий.

Там пояснили, что отправить записку учителю родители могут – такая функция есть во всех школах и уже давно.

«А вот основание пропуска каждая школа прописывает самостоятельно. В новости был опубликован скриншот с функционалом одной из школ, перечень оснований определило руководство этой школы. На остальные образовательные учреждения это не распространяется», - пояснили в ГУП «ЦИТ».

В Центре информационных технологий опровергли сообщения об обновлении «ЭлЖура»

В случае добавления нового функционала и повсеместных обновлений информационной системы её пользователей заранее проинформируют.
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 36
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