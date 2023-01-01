Специалисты ГУП «Центр информационных технологий» опровергли появившиеся в соцсетях сообщения об обновлении системы «Электронный журнал».
«Никакие глобальные обновления в системе "Электронный журнал" не проводились! Новость про добавление новой функции "Заявление от родителей", разлетевшаяся по пабликам, недостоверна», - отметили в Центре информационных технологий.
Там пояснили, что отправить записку учителю родители могут – такая функция есть во всех школах и уже давно.
«А вот основание пропуска каждая школа прописывает самостоятельно. В новости был опубликован скриншот с функционалом одной из школ, перечень оснований определило руководство этой школы. На остальные образовательные учреждения это не распространяется», - пояснили в ГУП «ЦИТ».
В случае добавления нового функционала и повсеместных обновлений информационной системы её пользователей заранее проинформируют.