В прошлом году поставки персональных компьютеров (ПК) в мире сократились, что указывает на то, что восстановление после пандемии коронавируса подошло к концу. Однако эксперты утверждают, что некоторые сегменты рынка снова расширятся в этом году, а в следующем году рынок ПК в целом также вырастет.
Согласно предварительным данным, размещенным на веб-сайте американской исследовательской компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC), мировые поставки персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) сократились в 2022 году на 16,5% до 292,3 млн с 350,1 млн в 2021 году, сообщает eadaily.com.
Согласно заявлению компании, в последнем квартале прошлого года на рынок было поставлено 67,2 млн ПК, что на 28,1% меньше, чем годом ранее. В четвертом квартале прошлого года, по данным IDC, компания Lenovo возглавила рейтинг с 23% долей рынка, за ней следуют HP (19,6%), Dell Technologies (16,1%), Apple (11,2%) и ASUS (7,2%).
В целом по прошлому году Lenovo была лидером по количеству поставленных ПК с долей рынка 23,3%. Дальше шли: HP (18,9%), Dell Technologies (17%), Apple (9,8%) и ASUS (7%).
В 2022 году совокупная доля рынка всех остальных производителей ПК составляла 24%.